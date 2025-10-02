Запорожье под угрозой: Андрющенко советует людям временно покинуть город (видео)

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предупредил жителей Запорожской области об угрозе новой волны российских атак. Он посоветовал тем, кто имеет возможность, временно покинуть регион и переждать активную фазу наступления.

Related video

Об этом Андрющенко заявил в эфире телеканала "Эспрессо", комментируя ситуацию вокруг вероятного усиления российского осеннего наступления на Запорожском направлении.

По словам эксперта, российские войска пытаются оказывать давление на Запорожье, применяя тактику террора против гражданского населения, подобную той, которую они использовали на Херсонщине.

Петр Андрющенко предупредил жителей Запорожской области

"Россияне пытаются подвинуть таким образом, чтобы максимально досаждать городу Запорожью и гражданским и устроить там террор, сравнимый с тем, что они устроили на Херсонщине. Насколько я знаю, уже начали тренировки по эвакуации в определенных районах города Запорожья. Это означает, что власти Запорожья все же переосмыслили свое видение, потому что недавно еще говорили, что этот вопрос не стоит на повестке дня", — отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе российские войска ежедневно наносили массированные удары по Запорожью, используя беспилотники, авиабомбы и баллистические ракеты.

"Я не хочу нагнетать, но советовал бы тем, кто может выехать на время, переждать активную фазу этого российского осеннего наступления. Потому что основная задача россиян дестабилизировать ситуацию через террор гражданского населения Запорожья. Это означает постоянные обстрелы, и это действительно угроза. Нужно что-то делать и думать, что можем предложить гражданским, чтобы максимально их обезопасить", — подчеркнул он.

Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что эвакуация, даже временная, может стать важным шагом для сохранения жизни и безопасности людей в наиболее опасный период.

Напомним, с начала четверга 2 октября на фронте зафиксировано 102 боевых столкновения. На Покровском направлении Силы обороны отбили 27 атак противника, сдерживая продвижение российских войск. Ситуация в Запорожской области остается одной из самых сложных в зоне боевых действий.

Как сообщал Фокус, в конце сентября, в результате ночного обстрела, тысячи жителей Запорожья остались без света.

Фокус также писал, чем опасна новая тактика ВС РФ на Запорожье.