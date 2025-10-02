Запоріжжя під загрозою: Андрющенко радить людям тимчасово залишити місто (відео)

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив жителів Запорізької області про загрозу нової хвилі російських атак. Він порадив тим, хто має можливість, тимчасово залишити регіон і перечекати активну фазу наступу.

Про це Андрющенко заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", коментуючи ситуацію навколо ймовірного посилення російського осіннього наступу на Запорізькому напрямку.

За словами експерта, російські війська намагаються чинити тиск на Запоріжжя, застосовуючи тактику терору проти цивільного населення, подібну до тієї, яку вони використовували на Херсонщині.

Петро Андрющенко попередив жителів Запорізької області

"Росіяни намагаються посунути таким чином, щоб максимально докучати місту Запоріжжю та цивільним і влаштувати там терор, порівнянний з тим, що вони влаштували на Херсонщині. Наскільки я знаю, уже почали тренування з евакуації в певних районах міста Запоріжжя. Це означає, що влада Запоріжжя все ж переосмислила своє бачення, бо нещодавно ще казала, що це питання не стоїть на порядку денному", — зазначив Андрющенко.

Він підкреслив, що минулого тижня російські війська щодня завдавали масованих ударів по Запоріжжю, використовуючи безпілотники, авіабомби та балістичні ракети.

"Я не хочу нагнітати, але радив би тим, хто може виїхати на певний час, перечекати активну фазу цього російського осіннього наступу. Тому що основне завдання росіян дестабілізувати ситуацію через терор цивільного населення Запоріжжя. Це означає постійні обстріли, і це справді загроза. Потрібно щось робити та думати, що можемо запропонувати цивільним, щоб максимально їх убезпечити", — наголосив він.

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що евакуація, навіть тимчасова, може стати важливим кроком для збереження життя та безпеки людей у найбільш небезпечний період.

Нагадаємо, від початку четверга 2 жовтня на фронті зафіксовано 102 бойові зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 27 атак противника, стримуючи просування російських військ. Ситуація в Запорізькій області залишається однією з найскладніших у зоні бойових дій.

