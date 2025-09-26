Інфільтрація замість мінігруп: чому небезпечна нова тактика ЗС РФ на Запоріжжі, — ЗСУ

Збройні сили Російської Федерації продовжують наступати на півдні, але діють по-різному на Запорізькому та Придніпровському напрямку. На островах під Херсоном росіяни проводять ротацію та підводять нові сили для продовження FPV-атак та ударів КАБами. Натомість під Запоріжжям з'явилась нова тактика проникнення в оперативні тили Сил оборони, пояснив речник південного командування Владислав Волошин.

Основні напрямки наступу РФ у Запорізькій області — це Оріхів та Гуляйполе, пояснив речник Сил оборони півдня в ефірі телемарафону. Протягом останнього тижня ворог масовано атакує керованими авіабомбами та інфільтрується, щоб перерізати логістику українських підрозділів.

26 вересня

Волошин пояснив, що на Гуляйпільському напрямку ЗС РФ "значно активізувались": штурмують щодня і по кілька разів. Особливо сильно активізувались росіяни біля населеного пункту Полтавка, уточнив він. На Оріхівському напрямку — лінія боїв проходять через Плавні й Кам'янська, а противник намагається дістатись до Степногірська (шість атак протягом минулої доби). Речник командування зауважив, що підрозділи РФ почали застосовувати нову тактику на даному відтинку (хоча ця тактика вже зустрічалась ЗСУ). Раніше ішлося про відкриті атаки малими штурмовими групами, то тепер — про таємне проникнення (інфільтрацію) в оперативні тили ЗСУ, чути на відео.

"Зараз тактика інфільтрації, коли намагаються непомітно проникнути повз наші позиції, вглиб, в оперативну [глибину — ред.], у, скажімо, такий невеликий тил, для того, щоб відрізати логістику, щоб завдавати ударів в спину", — сказав Волошин.

Щоб виявити таких інфільтрованих росіян, бійцям ЗСУ доводиться додатково проводити пошуково-ударні дії, додав речник командування.

Наступ РФ — що відбувається на півдні

На карті бойових дій DeepState станом на 26 вересня показали 90-кілометрову лінію боїв на Запорізькому напрямку. Аналітики проєкту ще 30 липня позначили під Степногірськом, що ЗС РФ окупували Кам'янське, а з 28 серпня — контролюють три чверті Плавнів. У вересні DeepState показував розширення "сірої зони" на даному відтинку: інших змін не було. Тим часом поруч з Полтавкою 24-25 вересня зафіксували просування росіян на східних околиць населеного пункту: пройшли відстань близько 1 км. Український військовий позивним "Мучной" 25 вересня у Telegram-каналі написав, що під Полтавкою особливих змін поки немає, але ситуація загостриться, коли росіяни дійдуть до річки Янчур.

Наступ РФ - лінія фронту під Запоріжжям станом на 26 вересня Фото: DeepState

Українське командування зранку 26 вересня повідомило про те, що на Гуляйпільському напрямку відбили три атаки ЗС РФ, а під Оріховим — шість. Також Генштаб написав, що на Придніпровському відтинку не зафіксували штурмових дій противника.

Зазначимо, 24 вересня аналітики проєкту DeepState розповіли про наступ ЗС РФ у районі Степногірська на Запоріжжі. Наголошується, що противник зосередив на даному відтинку велику кількість піхоти й тому має перевагу порівняно з підрозділами ЗСУ. На думку аналітиків, росіяни намагаються виявити слабкі ділянки лінії оборони, оскільки відбувається велика кількість атак на підступах до міста, розташованого за 25 км (по прямій) від південних околиць обласного центру.

