"Не спадає активність": в DeepState розповіли про штурми РФ в районі Степногірська (мапа)

Російська окупаційна армія продовжує намагатись штурмувати позиції Збройних сил України у Запорізькій області по лінії Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати особового складу.

Про ситуацію в районі Степногірська розповіли аналітики DeepState.

"Вже довгий час не спадає активність штурмових дій ворога в районі Плавні-Приморське-Степногірськ. Попри велику кількість втрат, ка*апи мають перевагу в піхоті, що й проявляється на даному відтинку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що найбільше спроб просуватись росіяни здійснюють в районі Плавнів через Приморське.

"Звідти вони або намагаються просунутися глибше в Приморське, або пробують проникнути в Степногірськ", — пояснили в DeepState, додавши, що групи ворога, які періодично намагаються зайти у Степногірськ, знищують українські захисники.

Водночас ЗС РФ здійснюють періодичні фіксації східніше від Степногірська.

"Противник ніби промацує ділянку на слабкі місця в обороні і шукає прогалину, яку можна використати для затягування в глибину, але поки безуспішно завдяки ефективній роботі українських пілотів", — наголосили в DeepState.

Мапа бойових дій в районі Степногірська Запорізької області Фото: DeepState

Нагадаємо, 20 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські війська мають деякі територіальні успіхи, просунувшись у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ під виглядом мирних жителів намагаються закріпитися на Донеччині.