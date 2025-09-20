Мають територіальні успіхи: DeepState повідомили про просування ЗС РФ у трьох областях (карти)

Російські війська мають деякі територіальні успіхи, просунувшись у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зокрема, як повідомили аналітики каналу DeepState, збройні сили Російської Федерації просунулися поблизу Катеринівки Костянтинівського району Донецької області.

Також росіяни мають успіхи у Дніпропетровській області, просунувшись біля Новомиколаївки у Синельниківському районі.

Окрім того, ЗС РФ просуваються біля Новоіванівки Гуляйпільського району Запорізької області.

Інформація від Генштабу ЗСУ

На Торецькому напрямку, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки. На Лиманському напрямку ЗС РФ атакували 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє. На Новопавлівському напрямку росіяни 33 рази атакували українські позиції у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське.

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації намагаються перебратись на правий берег ріки Оскіл для наступу на Куп'янськ.

Тим часом, українські війська на Добропільському напрямку прорвали оборону противника на 3–7 км. Вже відновлено контроль у семи населених пунктах, а дев’ять районів повністю очищено від ворожих ДРГ.