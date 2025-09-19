Українські військові відновили контроль у семи населених пунктах Донеччини, — Сирський

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Донеччині, зокрема на Добропільському напрямку, де їм вдалося просунутися на кілька кілометрів углиб позицій ворога. Підрозділи ЗСУ відновили контроль над низкою населених пунктів та ліквідували загрози від ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська на Добропільському напрямку прорвали оборону противника на 3–7 км. Вже відновлено контроль у семи населених пунктах, а дев’ять районів повністю очищено від ДРГ.

Загальна площа звільненої території становить 160 км², ще 171 км² перевірено та очищено від ворожих груп. Втрати російських окупантів у особовому складі досягли 2 456 осіб, з яких 1 322 — безповоротні. Ці результати дозволили поповнити "обмінний фонд" для повернення українських військових із полону.

Ворог також зазнав суттєвих втрат у техніці: знищено 817 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких 12 танків, 37 бойових броньованих машин, 162 артилерійські установки, 5 РСЗВ, 382 автомобілі, 58 мотоциклів, 1 одиниця спеціальної техніки та 160 безпілотників.

За інформацією Генштабу станом на 22:00 19 вересня, від початку доби відбулося 124 бойових зіткнення. На Покровському і Новопавлівському напрямках українські війська відбили численні атаки противника, завдавши окупантам значних втрат: 195 осіб, з яких 124 безповоротно, а також знищено техніку та пошкоджено артилерію та укриття.

Натомість на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сім штурмових дій ворога, ще одне боєзіткнення триває. Також відомо, що на Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції ЗСУ в районах Вовчанська, Фиголівки та в напрямку Одрадного, один бій триває. На Куп’янському напрямку українські війська відбили дві з трьох атак агресора, а на Лиманському напрямку окупанти 15 разів атакували позиції наших захисників у районах Новомихайлівки, Шандриголового, Колодязів, Торського, Зарічного та в напрямку Ставок, Новоселівки, Середнього.

Окрім цього, на Торецькому напрямку росіяни 16 разів йшли в наступ, чотири боєзіткнення тривають, а на Сіверському напрямку українські захисники відбили три штурми у районі Виїмки та Дронівки. Водночас на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог безрезультатно намагався прорвати оборону, але завдав кілька авіаударів.

