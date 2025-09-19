Окупантам наказали розстрілювати цивільних: в ЗСУ розкрили плани ЗС РФ на Куп'янськ (відео)

В ОСУВ "Північ" розповіли, що російське командування наказало окупантам розстрілювати місцевих жителів у Куп'янську. Жінок і дітей при цьому використовуватимуть як живий щит.

Про ситуацію в Куп'янську Харківської області розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" Олег Сушинський в ефірі телемарафону "Єдині новини" 19 вересня. Він зазначив, що російські військові порушують канони війни.

Речник ОСУВ "Північ" розповів про злочинні накази командирів ЗС РФ в Куп'янську. На відео з 4:40.

За словами речника, окупанти під виглядом місцевих жителів намагаються інфільтруватися в українські міста та села для диверсій, переховуючись у приватних будинках.

"Були випадки, що одні й ті самі окупанти протягом доби фіксувалися на різних локаціях. І дійсно, коли вони прикриваються цивільними серед місцевих мешканців, тоді ускладнюється проведення контрдиверсійних заходів", — розповів Сушинський.

Він також згадав відео 10-го армійського корпусу з допитом російських полонених, на якому окупанти підтверджують, що отримали від командирів накази розстрілювати цивільних чоловіків, а жінок і дітей використовувати як "живий щит".

"Але навіть у таких складних умовах нашим військовим вдається їх виявляти, блокувати, знешкоджувати або брати в полон", — зазначив речник ОСУВ "Північ".

Полонений росіянин розповів, що йому наказали розстрілювати цивільних чоловіків у Куп'янську. На відео з 8:36.

Ситуація в Куп'янську: що відомо

Оперативне командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ 19 вересня розповідало, що українські бійці втопили в газопроводі в Куп'янську окупантів, які намагалися проникнути в місто.

Представник 10 армійського корпусу ЗСУ 19 вересня розповідав, що ЗС РФ проникають трубами у Куп'янськ і б'ють по місту авіабомбами та артилерією, та попри складну ситуацію говорити про повний контроль росіян передчасно.

18 вересня журналісти ВВС писали, що наступом на Куп'янськ керує ексофіцер ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Стороженко. Він народився на Харківщині, та перейшов на сторону ворога у 2014 році.