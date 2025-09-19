Оккупантам приказали расстреливать гражданских: в ВСУ раскрыли планы ВС РФ на Купянск (видео)

В ОСУВ "Север" рассказали, что российское командование приказало оккупантам расстреливать местных жителей в Купянске. Женщин и детей при этом будут использовать как живой щит.

Related video

О ситуации в Купянске Харьковской области рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Север" Олег Сушинский в эфире телемарафона "Единые новости" 19 сентября. Он отметил, что российские военные нарушают каноны войны.

Спикер ОСУВ "Север" рассказал о преступных приказах командиров ВС РФ в Купянске. На видео с 4:40.

По словам спикера, оккупанты под видом местных жителей пытаются инфильтрироваться в украинские города и села для диверсий, скрываясь в частных домах.

"Были случаи, что одни и те же оккупанты в течение суток фиксировались на разных локациях. И действительно, когда они прикрываются гражданскими среди местных жителей, тогда усложняется проведение контрдиверсионных мероприятий", — рассказал Сушинский.

Он также вспомнил видео 10-го армейского корпуса с допросом российских пленных, на котором оккупанты подтверждают, что получили от командиров приказы расстреливать гражданских мужчин, а женщин и детей использовать как "живой щит".

"Но даже в таких сложных условиях нашим военным удается их выявлять, блокировать, обезвреживать или брать в плен", — отметил спикер ОСУВ "Север".

Пленный россиянин рассказал, что ему приказали расстреливать гражданских мужчин в Купянске. На видео с 8:36.

Ситуация в Купянске: что известно

Оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ 19 сентября рассказывало, что украинские бойцы утопили в газопроводе в Купянске оккупантов, которые пытались проникнуть в город.

Представитель 10 армейского корпуса ВСУ 19 сентября рассказывал, что ВС РФ проникают по трубам в Купянск и бьют по городу авиабомбами и артиллерией, но несмотря на сложную ситуацию говорить о полном контроле россиян преждевременно.

18 сентября журналисты ВВС писали, что наступлением на Купянск руководит экс-офицер ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Стороженко. Он родился на Харьковщине, и перешел на сторону врага в 2014 году.