Операция "Труба 3.0": войска РФ утопили в газопроводе в Купянcке, — ОК "Север" (видео)

Украинские силы заявляют о срыве операции "Труба 3.0": российские войска утопили в газопроводе, по которому они хотели пробраться в Купянск.

Related video

Оккупанты накапливали силы возле Радьковки и Голубовки, но ведущий в Купянск газопровод поврежден и затоплен. Подробности операции рассказало оперативное командование "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Город стал стратегической целью для врага. Сейчас ВС РФ активно работают артиллерией и авиацией по северной околице Купянска.

Попытки переправиться через реку Оскол на лодках в основном безуспешные: большинство солдат уничтожили артиллерия, минометы и FPV-дроны. Малые группы пехоты, часто в гражданской одежде, прорываются в Купянск.

Подразделения, воюющих в составе группировки войск "Север", проводят контрдиверсионные мероприятия: блокируют и уничтожают российские войска в лесах, дачных массивах и на окраинах города.

"Боевые действия динамичные и распространять утверждения об их "полном контроле" – преждевременно", — подытожили военные.

ВС РФ продвигаются на северо-запад Купянска: данные DeepState

На Купянском направлении за прошедшие сутки было восемь атак россиян. Силы обороны Украины отразили штурмовые действия в сторону Купянска, Новоосинового, Кондрашовки и в направлении Боровой, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Судя по карте боевых действий DeepState, по состоянию на 19 сентября российские войска продвигаются на северо-западе Купянска.

Украинские бойцы держат оборону в Купянске

Напомним, представитель 10 армейского корпуса ВСУ рассказывал, что украинские бойцы держат оборону в Купянске. В городе остаются местные жители.

Фокус уже писал, что за время большой войны в Украине оккупанты уже три раза использовали подземные коммуникации для прорыва на позиции ВСУ. Первый случай был в Авдеевке, второй — в Судже Курской области и третий — в Купянске.