ВС РФ атакуют через тоннели и трубы: как Украина и мир готовятся к подземной войне (фото, видео)

В течение почти четырех лет войны Вооруженные силы Российской Федерации трижды использовали подземные коммуникации, чтобы прорваться на украинские позиции. Вооруженные силы Украины останавливали врагов, перекрывая тоннели. Какой мировой опыт подземной войны могут использовать украинцы?

Украина и РФ начинали войну методами Второй мировой, применяя танки, самолеты и артиллерию. Позже на поле боя появились дроны, которые создали 40-километровую килзону на линии фронта. Тем временем российские войска начали прорываться по трубам. Похожие события происходили в Израиле, когда боевики ХАМАС прятались в туннелях под Газой. Фокус собрал информацию о новых особенностях войны, когда боевые действия перемещаются с поверхности под землю.

Во время Первой мировой войны был случай, когда военные провели операцию под землей. Более века назад, в 2017 году состоялась битва при Мессене, готовясь к которой британские шахтеры прорыли тоннель на глубине 24-37 м и заложили 26 мин и 454 тонны аммиачной селитры под позициями противника. Возможное количество погибших немецкий военных — около 10 тыс., указано в Британской Энциклопедии. Во время Второй мировой также устраивали подкопы, но не такие успешные. На портале Ukraїner можно узнать, например, о действиях партизан, которые находились в катакомбах под Одессой. Какой же опыт подземной войны начала 21 века?

Подземная война — опыт Второй мировой в катакомбах Одессы Фото: Ukrainer

Война и трубы — эпизоды российско-украинской войны

Фокус писал о трех случаях, когда подразделения ВС РФ пробирались под землей и заходили в тыл бойцам ВСУ.

1 случай — Авдеевка. Наступление РФ на Авдеевку началось в октябре-ноябре 2023 года. В конце января 2024 года россияне пробрались по трубе в тыл ВСУ — в южный пригород возле ресторана "Царская охота". После этого, как пояснил военный корреспондент Богдане Мирошников, ситуация изменилась. Россияне разрезали позиции украинских защитников, заблокировали логистику, и бойцам пришлось прорываться при поддержке 3 ОШБр.

Война и трубы — эпизод в Авдеевке в январе 2024 года Фото: Google Maps

2 случай — Суджа Курской области. Инцидент с трубой в Судже произошел в начале марта 2025 года. 8 марта Генштаб ВСУ опубликовал видео спецоперации по обезвреживанию россиян, которые пытались пробраться в тыл. Украинская разведка обнаружила противника и по точке, в которой собрались солдаты РФ, нанесли ракетные и артиллерийские удары. Позже российским военкор рассказал, что часть солдат ВС РФ, выживших после пребывания в газовой трубе, оказались в больнице со смертельными заболеваниями.

3 случай — Купянск. Новую попытку россиян пробраться под землей аналитики проекта DeepState назвали "Труба 3.0". Выяснилось, что маршрут пролегал от Лимана Первого через реку Оскол в район Радьковки, а оттуда ВС РФ продвигались на северные окраины Купянска.

Война и трубы — эпизод Труба 3.0 в Купянске в сентябре 2025 года Фото: DeepState

Между тем командование 13 августа подтвердило, что попытка действительно была: ВС РФ пытались пробраться в Купянск по трубопроводу, который выходил на поверхность за пределами города на севере. Указывается, что к окрестностям подходят четыре трубопровода. Три из них повредили или затопили. Четвертый — под контролем ВСУ, говорится в заявлении Генштаба. Пленный россиянин Михаил Степанов рассказал, что по трубе пробирались около 13 км: 8 км — на самокатах, остальные — на деревянных тачках. До выхода добралось 70 человек, но большинство погибло от удара дронов, минометов, гранатометов, стрелкового оружия ВСУ.

4 случай — в сети появились видео якобы из-под Покровска. На записи фигурировал российский военный, который пробирался по канализационному коллектору. Впрочем, не удалось верифицировать кадры, поэтому не ясно, когда и где сделали запись.

Опыт Израиля в ведении "подземной войны"

Армии обороны Израиля пришлось противостоять противнику, который также находился под землей. Фокус писал о нападении боевиков ХАМАС на израильтян 7 октября 2023 года, после чего началась война в Газе. Выяснилось, что боевики устроили под землей около 500 км тоннелей с бетонными стенами, складами оружия, боеприпасов, тайниками для проживания. Кроме того, выходы тоннелей нередко размещались внутри обычных домов. Об одном из ходов писало медиа The Times of Israel: тоннель ХАМАС пролегал на глубине 50 м и имел размеры, достаточные для проезда машин.

Подземная война — бойцы ЦАХАЛ в туннеле ХАМАС в Газе Фото: IDF

Зимой 2023-2024 гг. израильтяне начали спецоперацию против хамасовцев в тоннелях. Военные не детализировали методы, но медиа писали, что вероятно, речь шла о затоплении, поскольку бойцы ЦАХАЛ устанавливали помпы для морской воды.

Подземная война — как выглядят бетонные тоннели ХАМАС в Газе

Как под землей бороться с противником

Израильский военный Игаль Левин в разговоре с NV объяснил, что уже существуют концепции ведения подземной войны и есть обсуждение в военной среде. Эксперт назвал два метода, которые можно использовать под землей.

Первый метод — это блокирование подземных путей: закрывание прохода колючей проволокой, бетонирование, перегородки.

Второй метод — использование специальных дронов. Есть устройства, способные перемещаться под землей — ездить или летать. Другие модели умеют бурить грунт и являются своеобразными подземными торпедами.

"Это пока на уровне дискуссий, но известно, что ведутся разработки этого направления. Они особо не афишируются, но существуют страны, которые ведут разработки. Почему это актуально? Потому что прекрасно понимают, что война уходит под землю. Мы видим, как россияне ходят под землей постоянно, когда есть такая возможность", — сказал израильский военный.

Подземная война — Игаль Левин об особенностях боевых действий 21 века

Дроны для подземной войны

Фокус разыскал в сети несколько проектов дронов, которые используются для работ под землей. Часть проектов имеют гражданское назначение, часть — военное.

Дроны для движения в туннелях

Дрон Rooster израильской компании Robotican — беспилотник-гибрид, который может катиться или летать в ограниченных пространствах (в домах, туннелях). К Roodter можно прикрепить боевую часть, а автономная система ИИ умеет обнаруживать и отслеживать нужные цели и действовать даже без команды оператора.

БпЛА весит 1,6 кг, способен нести полезную нагрузку 300 г, работать 60-90 мин (30 мин катиться, 12 мин висеть в воздухе), поддерживать связь через систему Healing Mesh (несколько узлов Wi-Fi).

Подземная война — как выглядит дрон Rooster Фото: Robotican

Дрон ASIO X швейцарской компании Flybotix — устройство спрятано в клетке, которая защищает его от повреждений, имеет мощные фонари и может нести измерительную аппаратуру для изучения тоннелей.

Подземная война — как выглядит дрон ASIO X Фото: Flybotix

Дрон Toda японской компании Toda Construction — БпЛА на основе ИИ, который исследует тоннели, умеет самостоятельно обходить препятствия во время полета (стены, оборудование, людей).

Подземная война — как выглядит дрон Toda Фото: Toda Construction

Дрон Elios от Flyability — используется на шахтах для добычи палладия в США. Устройство провело несколько миссий на шахте в Lac des Iles возле Тандер-Бей, Онтарио: работало без света и при отсутствии GPS, рассказали на сайте компании. Задача беспилотника — картографирование и проверка тоннелей.

Дроны для бурения туннелей

Относительно дронов для бурения тоннелей в сети отыскалось лишь два упоминания о разработках, над которыми работали 10-15 лет назад, и об идее 2022 года.

EMBUR (EMerita Burrowing Robot) — робот-копатель, который углубляется в землю по примеру краба: о нем рассказали в 2022 году разработчики Калифорнийского университета в Беркли. Исследователи объяснили, что устройство может брать пробы почвы на суше, на море и даже на Луне или Марсе.

Подземная война — рыбный дрон, прототип Калифорнийского университета

Беспилотный автономный роющий аппарат (Unmanned Autonomous Burrowing Vehicle) — проект создали в Инженерном колледже Афека в Израиле, рассказали на портале Military. Разработчики объяснили, что устройство способно бурить породу и имеет алмазный резак. Его можно использовать для прокладки тоннелей и подкладывания взрывчатки под военные цели: впрочем, речь шла лишь о прототипе. На видео, которое появилось в 2014 году, видим устройство, похожее на бур, врезающееся в песок.

Подземная война — буровой дрон Unmanned Autonomous Burrowing Vehicle

Роботизированный подземный боеприпас (The Robotic Underground Munition, RUM) — заказ на разработку устройства сделало Агентство по уменьшению угроз Минобороны США в 2010 году, написали на портале Defence One. Идея заключалась в том, что устройство должно было осуществить мягкую посадку с самолета и двигаться под землей. Информации о том, чем закончилась идея, не отыскалось.

Готовность Украины к подземной войне

Украинские разработчики пока не показывали модели беспилотников, которые могли бы работать под землей. Впрочем, военное командование отреагировало на массированные ракетно-пушечные удары, которые угрожают личному составу. В частности, в сентябре 2025 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на территории центров военной подготовки строят подземные бункеры, в которых будут учиться и проживать бойцы. Кроме того, на полигонах возведут укрепленные блиндажи, в которых можно спрятаться от воздушной атаки РФ.

Отметим, в Facebook можно отыскать фото подземных центров, опубликованные руководителем учебно-инструкторской группы 151-го НЦ ВСУ Романом Доником. Видим просторные помещения с высокими потолками: спальни с двухэтажными кроватями, классы с партами и столами, освещение, различное оборудование.

Подземная война — учебный центр ВСУ, класс Фото: Роман Доник/ Facebook

Подземная война — учебный центр ВСУ, спальня Фото: Роман Доник/ Facebook

Гражданская власть также ответила на ракетные угрозы. Например, весной 2024 года медиа El Mundo сообщило, что Украина планирует развивать военную промышленность и строить подземные заводы.

Подземная война в Украине — выводы

Разработчики Украины и мира пока официально не показывали специализированных военных дронов, которые могли бы выполнять задачи в тоннелях и трубах, с проблемной связью и без управления оператором. Между тем на российско-украинской войне зафиксировали три случая, когда боевые действия перенеслись под землю. Видим первые реальные схватки в тоннелях — ответы современных военных на войну под землей.

