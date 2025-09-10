Дрон "в клетке": на что способен беспилотник ASIO X с необычным дизайном (видео)

Швейцарская компания Flybotix разработала флагманский дрон ASIO X, который позволяет проводить разведку труднодоступных мест, не подвергая людей опасности.

Сейчас Flybotix получила финансирование в размере почти 10 миллионов долларов на усовершенствование дрона, сообщает DroneDJ.

Дрон ASIO X

"Этот вотум доверия команде Flybotix, подкрепленный новым финансированием, поможет ускорить глобальное внедрение решения ASIO, расширить его возможности и позволит нам предоставлять более безопасные и эффективные решения для инспекции в отраслях, где надежность чрезвычайно важна", — заявил Самир Буабдалла, генеральный директор и соучредитель Flybotix.

Что известно об ASIO X

По данным Flybotix, беспилотник ASIO X оснащен мощной системой освещения, которая обеспечивает видимость даже в самых темных и тесных помещениях электростанций, водопроводной инфраструктуры и нефтегазовых объектов. Благодаря этому, дрон способен обнаружить трещины, коррозию и другие дефекты на ранних стадиях.

ASIO X может похвастаться самым длинным временем полета в своей категории (20 мин) и способностью перевозить тяжелее полезную нагрузку, чем большинство его аналогов. Это стало возможно благодаря запатентованной конструкции с двумя роторами.

Дрон ASIO X Фото: Скриншот

БПЛА оснащен встроенной полезной нагрузкой для быстрого обнаружения опасных газов в ограниченных пространствах, а также системой LiDAR, которая обеспечивает 3D-картографирование зоны обзора. Полученные карты можно использовать для планирования, навигации и анализа данных.

Важно

Особенностью дрона ASIO X является прочная клетка, которая защищает его от повреждений даже в самых сложных условиях. Клетка изготовлена из легкого и чрезвычайно прочного материала, который может выдерживать удары и царапины.

"Это гарантирует, что ваш дрон всегда готов к полету и остается в полете, независимо от условий", — отметили в Flybotix.

Напомним, компания Robotican выпустила боевую версию своего гибридного дрона Rooster, предназначенной для боевых действий в замкнутых городских и подземных условиях.

Фокус также сообщал, что компания Aero-Sentinel представила новый автономный дрон G2 Premium, предназначенный для тактической разведки на близком расстоянии.