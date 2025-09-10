Дрон "в клітці": на що здатен безпілотник ASIO X з незвичним дизайном (відео)

Швейцарська компанія Flybotix розробила флагманський дрон ASIO X, який дозволяє проводити розвідку важкодоступних місць, не наражаючи людей на небезпеку.

Наразі Flybotix отримала фінансування у розмірі майже 10 мільйонів доларів на удосконалення дрона, повідомляє DroneDJ.

Дрон ASIO X

"Цей вотум довіри команді Flybotix, підкріплений новим фінансуванням, допоможе пришвидшити глобальне впровадження рішення ASIO, розширити його можливості та дозволить нам надавати безпечніші та ефективніші рішення для інспекції в галузях, де надійність є надзвичайно важливою", — заявив Самір Буабдалла, генеральний директор і співзасновник Flybotix.

Що відомо про ASIO X

За даними Flybotix, безпілотник ASIO X оснащений потужною системою освітлення, яка забезпечує видимість навіть у найтемніших та найтісніших приміщеннях електростанцій, водопровідної інфраструктури та нафтогазових об'єктів. Завдяки цьому, дрон здатен виявити тріщини, корозію та інші дефекти на ранніх стадіях.

ASIO X може похвалитися найдовшим часом польоту у своїй категорії (20 хв) та здатністю перевозити важче корисне навантаження, ніж більшість його аналогів. Це стало можливо завдяки запатентованій конструкції з двома роторами.

Дрон ASIO X Фото: Скріншот

БПЛА оснащений вбудованим корисним навантаженням для швидкого виявлення небезпечних газів в обмежених просторах, а також системою LiDAR, яка забезпечує 3D-картографування зони огляду. Отримані карти можна використовувати для планування, навігації та аналізу даних.

Важливо

Особливістю дрона ASIO X є міцна клітка, яка захищає його від пошкоджень навіть у найскладніших умовах. Клітка виготовлена ​​з легкого та надзвичайно міцного матеріалу, який може витримувати удари та подряпини.

"Це гарантує, що ваш дрон завжди готовий до польоту та залишається в польоті, незалежно від умов", — наголосили у Flybotix.

