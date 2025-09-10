Дрон "в клітці": на що здатен безпілотник ASIO X з незвичним дизайном (відео)
Швейцарська компанія Flybotix розробила флагманський дрон ASIO X, який дозволяє проводити розвідку важкодоступних місць, не наражаючи людей на небезпеку.
Наразі Flybotix отримала фінансування у розмірі майже 10 мільйонів доларів на удосконалення дрона, повідомляє DroneDJ.
"Цей вотум довіри команді Flybotix, підкріплений новим фінансуванням, допоможе пришвидшити глобальне впровадження рішення ASIO, розширити його можливості та дозволить нам надавати безпечніші та ефективніші рішення для інспекції в галузях, де надійність є надзвичайно важливою", — заявив Самір Буабдалла, генеральний директор і співзасновник Flybotix.
Що відомо про ASIO X
За даними Flybotix, безпілотник ASIO X оснащений потужною системою освітлення, яка забезпечує видимість навіть у найтемніших та найтісніших приміщеннях електростанцій, водопровідної інфраструктури та нафтогазових об'єктів. Завдяки цьому, дрон здатен виявити тріщини, корозію та інші дефекти на ранніх стадіях.
ASIO X може похвалитися найдовшим часом польоту у своїй категорії (20 хв) та здатністю перевозити важче корисне навантаження, ніж більшість його аналогів. Це стало можливо завдяки запатентованій конструкції з двома роторами.
БПЛА оснащений вбудованим корисним навантаженням для швидкого виявлення небезпечних газів в обмежених просторах, а також системою LiDAR, яка забезпечує 3D-картографування зони огляду. Отримані карти можна використовувати для планування, навігації та аналізу даних.Важливо
Особливістю дрона ASIO X є міцна клітка, яка захищає його від пошкоджень навіть у найскладніших умовах. Клітка виготовлена з легкого та надзвичайно міцного матеріалу, який може витримувати удари та подряпини.
"Це гарантує, що ваш дрон завжди готовий до польоту та залишається в польоті, незалежно від умов", — наголосили у Flybotix.
Нагадаємо, компанія Robotican випустила бойову версію свого гібридного дрона Rooster, призначеною для бойових дій у замкнутих міських та підземних умовах.
Фокус також повідомляв, що компанія Aero-Sentinel представила новий автономний дрон G2 Premium, призначений для тактичної розвідки на близькій відстані.