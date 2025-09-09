Тихий та непомітний: в Ізраїлі створили передовий безпілотник G2 Premium (фото)
Ізраїльська компанія Aero-Sentinel представила новий автономний дрон G2 Premium, призначений для тактичної розвідки на близькій відстані.
Дрон G2 Premium був розроблений для прихованого спостереження в складних умовах. Поєднання тривалого часу польоту з майже безшумною роботою дозволяє операторам виконувати місії на малих висотах, залишаючись непоміченими, повідомляє Defence Blog.
БПЛА вже пройшов масштабні польові випробування в різних середовищах. За даними Aero-Sentinel, відгуки користувачів були "переважно позитивними", а оператори високо оцінили платформу як "винятково надійну, надзвичайно тиху та ключовий фактор успішної експлуатації".
Технічні характеристики дрона G2 Premium:
- тривалість польоту – 80 хв;
- розмір – 60 см;
- вага — 3,5 кг;
- вага корисного навантаження – 1 кг;
- максимальна швидкість — 12 м/с;
- дальність прямої видимості без антени – до 7 км;
- дальність прямої видимості зі спрямованою антеною – маже 14 км.
Вся система контролюється наземною станцією Sentinel. Завдяки зашифрованим каналам передачі даних AES-256 з радіусом дії 10 кілометрів, консоль забезпечує безпечну роботу в складних умовах. Компанія також працює над впровадженням ШІ.
"Наразі ми інтегруємо прискорювачі штучного інтелекту, які значно покращать здатність оператора виявляти цілі та швидко замкнути цикл між датчиком та стрільцем", – пояснив директор з маркетингу та технологій Aero-Sentinel Офір Аврам.Важливо
Модульна конструкція G2 Premium дозволяє операторам інтегрувати різноманітне корисне навантаження, включаючи подвійну камеру Snunit EO-IR вагою 180 грамів, турель Kfir для спостереження на великі відстані та компактний карданний підвіс Dror для легкого тактичного використання.
