Тихий та непомітний: в Ізраїлі створили передовий безпілотник G2 Premium (фото)

Ізраїльська компанія Aero-Sentinel представила новий автономний дрон G2 Premium, призначений для тактичної розвідки на близькій відстані.

Дрон G2 Premium був розроблений для прихованого спостереження в складних умовах. Поєднання тривалого часу польоту з майже безшумною роботою дозволяє операторам виконувати місії на малих висотах, залишаючись непоміченими, повідомляє Defence Blog.

БПЛА вже пройшов масштабні польові випробування в різних середовищах. За даними Aero-Sentinel, відгуки користувачів були "переважно позитивними", а оператори високо оцінили платформу як "винятково надійну, надзвичайно тиху та ключовий фактор успішної експлуатації".

БПЛА G2 Premium

Технічні характеристики дрона G2 Premium:

тривалість польоту – 80 хв;

розмір – 60 см;

вага — 3,5 кг;

вага корисного навантаження – 1 кг;

максимальна швидкість — 12 м/с;

дальність прямої видимості без антени – до 7 км;

дальність прямої видимості зі спрямованою антеною – маже 14 км.

Вся система контролюється наземною станцією Sentinel. Завдяки зашифрованим каналам передачі даних AES-256 з радіусом дії 10 кілометрів, консоль забезпечує безпечну роботу в складних умовах. Компанія також працює над впровадженням ШІ.

"Наразі ми інтегруємо прискорювачі штучного інтелекту, які значно покращать здатність оператора виявляти цілі та швидко замкнути цикл між датчиком та стрільцем", – пояснив директор з маркетингу та технологій Aero-Sentinel Офір Аврам.

Модульна конструкція G2 Premium дозволяє операторам інтегрувати різноманітне корисне навантаження, включаючи подвійну камеру Snunit EO-IR вагою 180 грамів, турель Kfir для спостереження на великі відстані та компактний карданний підвіс Dror для легкого тактичного використання.

