Можна керувати з тилової кавʼярні: в ЗСУ показали роботизований ЗРК "Прометей" (відео)

Бійці та інженери 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу розробили унікальний наземний роботизований комплекс (НРК) "Прометей" для захисту від дронів.

"Прометей" став першим у світі комплексом протиповітряної оборони (ППО) на базі НРК, повідомляється в офіційному Telegram-каналі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

НРК "Прометей"

В публікації сказано, що робота операторів зенітного ракетно-артилерійського дивізіону сьогодні значно ускладнилася через засилля російських БПЛА в небі та роботу ворожої авіації за кілька кілометрів від фронту. Своєю чергою новий НРК дозволить ефективно знищувати повітряні цілі без ризику для людей.

"Це розробка повністю нова. Тобто розроблено повністю нашими інженерами. Ніде більше у світі, окрім як тут, її не побачиш", — наголосив один з військовослужбовців.

Важливо

За його словами, "Прометей" включає переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК), озброєний радянськими ракетами "Игла". Оператор може управляти системою далеко в тилу, не виходячи на передову чи у "сіру зону" фронту.

"Прометей" дешевше, простіше, та непомітніше за величезні ракетні установки. Водночас її оператор може працювати хоч сидячи в тиловій кавʼярні. Це — справжній прорив у захисті неба та великий крок у майбутнє", — зазначили в підрозділі.

Нагадаємо, українська компанія Piranha Tech представила на форумі Технологічних сил України дистанційно керовану систему РЕБ DF-3, призначену для боротьби з безпілотниками.

Фокус також повідомляв, що Сили оборони України вже застосовують на фронті систему протидії дронам VARTA DroneHunter, представлену на Drone Summit Riga 2025.