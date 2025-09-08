"Забули витягти": експерт знайшов у російському "Шахеді" неочікувану деталь (фото)

В Україні збили ударний дрон «Шахед», оснащений незвичною системою. Фахівці розповіли, для чого вона потрібна.

Український експерт в галузі реадіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов запропонував своїм підписникам відгадати призначення обладнання. Фото уламків російського "Шахеда" він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Уламки "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Уламки "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Уламки "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Уламки "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Уламки "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Уламки "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Шановні знавці, проти вас грає збірна політеху Алабуги. Відгадайте, навіщо ми запхали це всередину "Шахеда", — написав "Флеш".

Кілька людей в коментарях зазначили, що компонент схожий на сирену. Один з коментаторів підмітив, що на платах є надписи "СВЕТ" і "ЗВУК", які вказують на окремі виходи для світлодіода та п’єзодинаміка. Він також звернув увагу на мікросхему і обв’язку, що формує звук і мигання.

На думку автора коментаря, це звичайна китайська комбінована сирена, як містить всередині п’єзодинамік та плату, що видає характерний різкий звук і блимає світлодіодом у червоному плафоні. Він зазначив, що подібні системи зручно використовувати для заміру відстані детонування.

"Можливо це для тесту замісь спрацювання єлектродетонатора, щоб було видно та чутно і дійсно зпрацювало. Мабуть просто забули витягти. Я теж так робив але на світлодіодах", — написав він.

Фото також прокоментував Telegram-канал "Полковник ГШ". За його словами, це світло-звуковий сигналізатор наявності/відсутності живлення на ланцюгах бойової частини.

"Напевно були випадки коли на стартовій позиції к***п приєднував БЧ і одразу відправлявся до пращурів разом з БпЛА та самою стартовою позицією", — припустив автор.

Нагадаємо, Україну почали атакувати російські ударні безпілотники "Шахед" серії "Ъ", оснащені камерами та функцією радіокерування. Такі БПЛА можуть керуватися онлайн з Росії, вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі.