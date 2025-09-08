"Забыли вытащить": эксперт нашел в российском "Шахеде" неожиданную деталь (фото)

В Украине сбили ударный дрон "Шахед", оснащенный необычной системой. Специалисты рассказали, для чего она нужна.

Украинский эксперт в области реадиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов предложил своим подписчикам отгадать назначение оборудования. Фото обломков российского "Шахеда" он опубликовал в своем Telegram-канале.

Обломки "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Обломки "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Обломки "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Обломки "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Обломки "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram Обломки "Шахеда" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Уважаемые знатоки, против вас играет сборная политеха Алабуги. Отгадайте, зачем мы запихнули это внутрь "Шахеда", — написал "Флеш".

Несколько человек в комментариях отметили, что компонент похож на сирену. Один из комментаторов подметил, что на платах есть надписи "СВЕТ" и "ЗВУК", которые указывают на отдельные выходы для светодиода и пьезодинамика. Он также обратил внимание на микросхему и обвязку, формирующую звук и мигание.

По мнению автора комментария, это обычная китайская комбинированная сирена, содержащая внутри пьезодинамик и плату, которая издает характерный резкий звук и мигает светодиодом в красном плафоне. Он отметил, что подобные системы удобно использовать для замера расстояния детонирования.

"Возможно это для теста замес срабатывания электродетонатора, чтобы было видно и слышно и действительно сработало. Видимо просто забыли вытащить. Я тоже так делал но на светодиодах", — написал он.

Фото также прокомментировал Telegram-канал "Полковник ГШ". По его словам, это свето-звуковой сигнализатор наличия/отсутствия питания на цепях боевой части.

"Наверняка были случаи, когда на стартовой позиции к***п присоединял БЧ и сразу отправлялся к предкам вместе с БпЛА и самой стартовой позицией", — предположил автор.

Напомним, Украину начали атаковать российские ударные беспилотники "Шахед" серии "Ъ", оснащенные камерами и функцией радиоуправления. Такие БПЛА могут управляться онлайн из России, вести разведку и атаковать даже цели в движении.