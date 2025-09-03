"Шахеди" тепер керуються онлайн з РФ: як виглядає покращений безпілотник (фото)

Україну почали атакувати російські ударні безпілотники «Шахед» серії «Ъ», оснащені камерами та функцією радіокерування.

Тепер "Шахеди" здатні вести розвідку та завдавати ударів по рухомих об’єктах. Фото покращеного БПЛА опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Шахед" серії "Ъ" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Як зазначає експерт, нещодавно збитий "Шахед" має антени на краях крил. При цьому модеми та камери виявити не вдалося, оскільки вони, ймовірно, розбиваються та горять при перехопленні безпілотника.

Збитий "Шахед" з антеною Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Хто не в курсі, це нова версія "Шахеда", який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі", — наголосив "Флеш".

Раніше автор Telegram-каналу "Поглковник ГШ" розповів, що "Шахеди" серії "Ъ" по суті являють собою ті самі "Герані-2", але з камерою та модемом для утворення каналу передачі відео даних.

Повідомляється, що аналогічну технологію росіяни використовують в дронах "Гербера". Єдина відмінність в тому, що камера не інтегрована в носовий обтічник, а розміщена спереду знизу на гіростабілізованому підвісі.

Нагадаємо, раніше Сергій "Флеш" попереджав, що ЗС РФ почали застосовувати реактивні "Шахеди" у відповідь на успіх українських зенітних дронів-перехоплювачів.

Фокус також писав про те, що "Шахеди" сьогодні обходяться росіянам набагато дешевше, ніж у 2022 році, зокрема, завдяки нарощуванню темпів виробництва.