В камере сбитого российского БпЛА обнаружили видеоролик с китайского завода: что он демонстрирует, — "Флеш" (видео)

На сбитом российском беспилотнике типа "Гербера" была установлена камера. Она содержала видеоролик с места производства в Китае.

Видеоролик демонстрирует первые минуты "жизни" беспилотника. О находке рассказал украинский эксперт в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов вечером 30 августа в своем Telegram-канале.

По словам Сергея "Флеша", это видеоролик с завода в Китае. Снимая тестовый видеоролик, производители проверяли работу камеры, которую затем установили на беспилотник. БпЛА в свою очередь использовали россияне на войне с Украиной.

"В камере очередной сбитой Герберы обнаружил видео с китайского завода, на котором проверяли работу этой камеры", — отметил эксперт.

На видеоролике видно помещение лаборатории или цеха на заводе в Китае. В окне, которое захватывает камера, зато видно активное движение автомобилей по дороге.

Китай активно поставляет высокотехнологичные комплектующие России

Считается, что Китай является одним из главных поставщиков высокотехнологичных комплектующих России, которые РФ взамен применяет в войне с Украиной.

Так, 29 августа издание Nikkei Asia рассказывало, что количество экспортируемых литий-ионных батарей из Китая в РФ выросло ориентировочно на 90%. Речь идет в частности о батареях для смартфонов и автомобилей, которые россияне могут использовать для беспилотников.

Также 26 августа Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Китай помог российским дронам стать "умнее". Благодаря этому россияне активно применяют на войне с Украиной беспилотные летательные аппараты с функцией машинного зрения.

Напомним, 22 августа Сергей "Флеш" сообщил, что в Украине обнаружили российскую "Герберу" с осколочной боевой частью.

Также 22 августа Сергей "Флеш" рассказывал, что на российском "Орлане" была обнаружена камера "заднего вида".