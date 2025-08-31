У камері збитого російського БпЛА виявили відеоролик з китайського заводу: що він демонструє, — "Флеш" (відео)

На збитому російському безпілотнику типу "Гербера" була встановлена камера. Вона містила відеоролик з місця виробництва у Китаї.

Відеоролик демонструє перші хвилини "життя" безпілотника. Про знахідку розповів український експерт у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов увечері 30 серпня у своєму Telegram-каналі.

За словами Сергія "Флеша", це відеоролик з заводу у Китаї. Знімаючи тестовий відеоролик, виробники перевіряли роботу камери, яку потім установили на безпілотник. БпЛА своєю чергою використали росіяни на війні з Україною.

"У камері чергової збитої Гербери виявив відео з китайського заводу, на якому перевіряли роботу цієї камери", — зазначив експерт.

На відеоролику видно приміщення лабораторії або цеху на заводі у Китаї. У вікні, яке захоплює камера, натомість видно активний рух автомобілів дорогою.

Китай активно постачає високотехнологічні комплектуючі Росії

Вважається, що Китай є одним з головних постачальників високотехнологічних комплектуючих Росії, які РФ натомість застосовує у війні з Україною.

Так, 29 серпня видання Nikkei Asia розповідало, що кількість експортованих літій-іонних батарей з Китаю до РФ зросла орієнтовно на 90%. Йдеться зокрема про батареї для смартфонів та автомобілів, які росіяни можуть використовувати для безпілотників.

Також 26 серпня Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Китай допоміг російським дронам стати "розумнішими". Завдяки цьому росіяни активно застосовують на війні з Україною безпілотні літальні апарати з функцією машинного зору.

Нагадаємо, 22 серпня Сергій "Флеш" повідомив, що в Україні виявили російську "Герберу" з осколковою бойовою частиною.

Також 22 серпня Сергій "Флеш" розповідав, що на російському "Орлані" було виявлено камеру "заднього виду".