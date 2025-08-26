Китай допоміг дронам РФ стати "розумнішими": все завдяки маленькій платі (фото)

Збройні сили Російської Федерації дедалі активніше застосовують в Україні безпілотні літальні апарати з функцією машинного зору.

Related video

Про використання росіянами БПЛА з машинним зором свідчить електронна "начинка" збитих безпілотників, зазначив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Rockchip rk3588s Фото: Сергій Флеш/ Telegram Rockchip rk3588s Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Все частіше мені трапляється в трофеях російський FPV з цією платою машинного зору", — написав експерт.

Судячи з фото, йдеться про китайський чип Rockchip rk3588s. Як зазначають в коментарях, він має показник продуктивності 6 TOPS, що непогано для машинного зору.

Дрони з машинним зором: що про них відомо

Машинний зір — це алгоритм, який дозволяє FPV-дрону задавати удару в автоматичному режимі. Оператору потрібно лише навести апарат на ціль. Далі він полетить у заданому напрямку навіть під дією радіоперешкод.

Важливо

В Україні помітили російський БПЛА "Гербера" з осколковою бойовою частиною (фото)

Завдяки цій технології безпілотники можуть точно уражати цілі в зоні дії "окопних" систем радіоелекронної боротьби (РЕБ). Окрім того, ефективність БПЛА з машинним зором не так сильно залежить від майстерності оператора, як у випадку зі звичайними FPV-дронами.

Нагадаємо, українські військові вже активно використовують технологію машинного зору для автоматичного донаведення FPV-дронів на цілі. Проте впровадження цього рішення для боротьби з "Шахедами" пов'язане з низкою труднощів.

Фокус також повідомляв, що дрон-перехоплювач від української компаній "Дикі Шершні" знищив російський розвідувальний безпілотник Zala, оснащений машинним зором для ухилення від ударів зенітних БПЛА.