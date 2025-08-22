В Україні помітили російський БПЛА "Гербера" з осколковою бойовою частиною (фото)
Збройні сили Російської Федерації використовують в Україні дешеві безпілотники «Гербера», оснащені осколковою бойовою частиною.
Фото збитого БПЛА "Гербера" опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. Поряд можна помітити бойову частину.
"Не варто ставитися до цього типу БПЛА, як до 100% безпечного розвідника", — написав експерт.
"Флеш" зазначив, що заряд може активуватися при знятті кришки. Зважаючи на це, він закликав "любителів трофеїв" не чіпати збиті російські безпілотники.
Що відомо про дрон "Гербера"
Безпілотник "Гербера" складається з дешевих матеріалів: фанери, картону і пінопласту. Росіяни застосовують ці дрони як хибні цілі для української ППО, щоб не витрачати дорожчі "Шахеди".
Ще одне призначення цих безпілотників — візуальна розвідка. Незважаючи на низьку якість камер і каналів передачі відео, БПЛА здатний передавати LTE-каналами зафіксовані точки розміщення української ППО. Для цього окупанти оснащують БПЛА SIM-картами українських операторів.
Нагадаємо, росіяни почали встановлювати на розвідувальні безпілотники СКАТ 350М заводські модулі для ухилення від українських зенітних FPV-дронів.
Фокус також повідомляв, що китайська компанія DJI готує до виходу третю версію модема, яка може суттєво вплинути на керування безпілотниками.