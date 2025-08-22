В Україні помітили російський БПЛА "Гербера" з осколковою бойовою частиною (фото)

Збройні сили Російської Федерації використовують в Україні дешеві безпілотники «Гербера», оснащені осколковою бойовою частиною.

Фото збитого БПЛА "Гербера" опублікував український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. Поряд можна помітити бойову частину.

"Не варто ставитися до цього типу БПЛА, як до 100% безпечного розвідника", — написав експерт.

Бойова частина "Гербери" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Бойова частина "Гербери" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Флеш" зазначив, що заряд може активуватися при знятті кришки. Зважаючи на це, він закликав "любителів трофеїв" не чіпати збиті російські безпілотники.

Що відомо про дрон "Гербера"

Безпілотник "Гербера" складається з дешевих матеріалів: фанери, картону і пінопласту. Росіяни застосовують ці дрони як хибні цілі для української ППО, щоб не витрачати дорожчі "Шахеди".

Ще одне призначення цих безпілотників — візуальна розвідка. Незважаючи на низьку якість камер і каналів передачі відео, БПЛА здатний передавати LTE-каналами зафіксовані точки розміщення української ППО. Для цього окупанти оснащують БПЛА SIM-картами українських операторів.

Нагадаємо, росіяни почали встановлювати на розвідувальні безпілотники СКАТ 350М заводські модулі для ухилення від українських зенітних FPV-дронів.

Фокус також повідомляв, що китайська компанія DJI готує до виходу третю версію модема, яка може суттєво вплинути на керування безпілотниками.