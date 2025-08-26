Китай помог дронам РФ стать "умнее": все благодаря маленькой плате (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации все активнее применяют в Украине беспилотные летательные аппараты с функцией машинного зрения.

Об использовании россиянами БПЛА с машинным зрением свидетельствует электронная "начинка" сбитых беспилотников, отметил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Rockchip rk3588s Фото: Сергей Флэш/ Telegram Rockchip rk3588s Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Все чаще мне попадается в трофеях российский FPV с этой платой машинного зрения", — написал эксперт.

Судя по фото, речь идет о китайском чипе Rockchip rk3588s. Как отмечают в комментариях, он имеет показатель производительности 6 TOPS, что неплохо для машинного зрения.

Дроны с машинным зрением: что о них известно

Машинное зрение — это алгоритм, который позволяет FPV-дрону задавать удары в автоматическом режиме. Оператору нужно лишь навести аппарат на цель. Далее он полетит в заданном направлении даже под действием радиопомех.

Благодаря этой технологии беспилотники могут точно поражать цели в зоне действия "окопных" систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, эффективность БПЛА с машинным зрением не так сильно зависит от мастерства оператора, как в случае с обычными FPV-дронами.

Напомним, украинские военные уже активно используют технологию машинного зрения для автоматического донаведения FPV-дронов на цели. Однако внедрение этого решения для борьбы с "Шахедами" связано с рядом трудностей.

Фокус также сообщал, что дрон-перехватчик от украинской компаний "Дикие Шершни" уничтожил российский разведывательный беспилотник Zala, оснащенный машинным зрением для уклонения от ударов зенитных БПЛА.