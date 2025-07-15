Автоматичне знищення "Шахедів": як швидко БПЛА-перехоплювачі можуть отримати "машинний зір"

Українські військові вже активно використовують технологію "машинного зору" для автоматичного донаведення FPV-дронів на цілі. Проте впровадження цього рішення для боротьби з "Шахедами" пов'язане з низкою труднощів.

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Системи донаведення, такі як TFL-1 від The Fourth Law (TFL), підіймають шанси на перехоплення БПЛА та знижують вимоги до майстерності операторів. Про їх можливе використання в боротьбі з "Шахедами" розповів засновник та очільник компанії TFL Ярослав Ажнюк порталу Defense Express.

За його словами, багато людей мають помилкове уявлення про проблематику "машинного зору", вважаючи найскладнішим моментом виявлення та відстежування цілей. Проте набагато складнішою задачею для розробників є управління. Чим більші швидкості — тим складніше.

"Ще складніше стає, коли мова йде про розрідженість повітря на значних висотах, про вітри на них, про повітряний потік, що утворюється за "Шахедом". У порівнянні із наземною ціллю, у цьому випадку, атака здійснюється по об’єкту, який рухається у трьох площинах. Тому у питанні автономного наведення для зенітних дронів все далеко не так просто, як здається", — пояснив Ярослав Ажнюк.

Експерт наголосив, що лише вивчення проблематики цієї теми може зайняти тижні. У виданні додали, що ще рік тому були надії на швидку появу дронів із "машинним зором", однак серійне виробництво стартує лише зараз.

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Очільник TFL зазначив, що розробка системи TFL-1 потребувала повної концентрації над створенням системи донаведення, яка буде працювати лише із квадрокоптерами. Наразі її не можна просто інтегрувати на БПЛА типу "крило", наприклад на дрон-камікадзе "Булава".

При цьому в компанії вважають, що таке рішення може з’явитись при наявності відповідного фінансування та замовлення. За попередньою оцінкою Ярослава Ажнюка, мінімальний термін появи готової технології — 4 місяці з моменту початку формування команди.

Нагадаємо, в Україні вже було зафіксовано застосування дрона "Шахед" зі штучним інтелектом.

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