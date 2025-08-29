Поставки зросли на 90%: Китай експортує деталі для дронів до Росії та України

Кількість експортованих літій-іонних батарей з Китаю до РФ зросла приблизно на 90%. Сюди увійшли батарееї до смартфонів і автомобілів, які в РФ можуть використовуватися для безпілотників.

Китай, скоріш за все, експортує запчастини для дронів не лише до Росії а й до України. Про це свідчать дані митних органів, пише видання Nikkei Asia.

Згідно із цими даними, із січня по липень 2025 року Китай експортував 2,6 млрд літій-іонних батарей по всьому світу, що на 20% більше, ніж за 2024 рік.

А кількість експортованих літій-іонних батарей з Китаю до РФ зросла приблизно на 90%. Сюди увійшли батарееї до смартфонів і автомобілів, які в РФ можуть використовуватися для безпілотників.

Виробники батарей розповідають, що експортують їх не лише до Росії, а й в Україну і кільксть таких поставок за останній рік зросла вдвічі.

Також похизуватися зростанням обсягів продажу можуть і компанії-виробники гіроскопічних датчиків для безпілотників.

Nikkei Asia пише, що в Китаї влада минулого року запровадила експортний контроль над технологіями подвійного призначення, зокрема, було посилено обмеження на вже зібрані дрони, але між тим є лазівки в законодавстві, завдяки яким дрони потрапляють за кордон.

Виробники запчастин, які можуть використовуватися в дронах, зізнаються, що подають на паперах свою продукцію як таку, що має використовуватися для цивільних цілей, а іноді вказують в документах, що товари призначені для використання з метою, відмінною від виробництва дронів.

Між тим, Китай і досі заперечує, що постачає компоненти до зброї до РФ.

Нагадаємо, що в Астраханській області Росії було атаковано морський порт "Оля". Українські дрони уразили судно, яке прибуло з Ірану і привезло комплненти для "Шахедів" і зброю.

Раніше Україна виявила в російських ударних безпілотниках "Шахед" електронні компоненти, виготовлені або зібрані компаніями в Індії. Знайдені електронні компоненти індійських компаній Vishay Intertechnology та Aura Semiconductor.

Також повідомлялося, що Росія отримує із Австрії компоненти, які потім використовує для виготовлення ракет для обстрілів України.