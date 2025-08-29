Поставки выросли на 90%: Китай экспортирует детали для дронов в Россию и Украину

Количество экспортируемых литий-ионных батарей из Китая в РФ выросло примерно на 90%. Сюда вошли батареи к смартфонам и автомобилям, которые в РФ могут использоваться для беспилотников.

Китай, скорее всего, экспортирует запчасти для дронов не только в Россию но и в Украину. Об этом свидетельствуют данные таможенных органов, пишет издание Nikkei Asia.

Согласно этим данным, с января по июль 2025 года Китай экспортировал 2,6 млрд литий-ионных батарей по всему миру, что на 20% больше, чем за 2024 год.

А количество экспортируемых литий-ионных батарей из Китая в РФ выросло примерно на 90%. Сюда вошли батареи к смартфонам и автомобилям, которые в РФ могут использоваться для беспилотников.

Производители батарей рассказывают, что экспортируют их не только в Россию, но и в Украину и количество таких поставок за последний год выросло вдвое.

Также похвастаться ростом объемов продаж могут и компании-производители гироскопических датчиков для беспилотников.

Nikkei Asia пишет, что в Китае власти в прошлом году ввели экспортный контроль над технологиями двойного назначения, в частности, были ужесточены ограничения на уже собранные дроны, но между тем есть лазейки в законодательстве, благодаря которым дроны попадают за границу.

Производители запчастей, которые могут использоваться в дронах, признаются, что подают на бумагах свою продукцию как такую, которая должна использоваться для гражданских целей, а иногда указывают в документах, что товары предназначены для использования в целях, отличных от производства дронов.

Между тем, Китай до сих пор отрицает, что поставляет компоненты к оружию в РФ.

