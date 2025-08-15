Привезли компоненты для "Шахедов" и боеприпасы из Ирана: ВСУ поразили судно РФ в порту "Оля"

Россияне используют порт на Каспийском море как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана. В Российской Федерации заявили, что разрушений и повреждений нет.

В Астраханской области России был атакован морской порт "Оля". Украинские дроны поразили судно, которое прибыло из Ирана. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта "Оля" (Астраханская область РФ)", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что этот порт россияне используют как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

На момент дроновой атаки в порту находилось судно из Ирана, которым в Россию доставили комплектующие для "Шахедов" и боеприпасы.

Результаты поражения уточняются.

Расстояние порта от Киева — 2000 километров, до Одессы (если лететь через море) — 1 400 км, а напрямик через оккупированные территории — около 900 км.

Как пишет российское медиа SHOT, ВСУ впервые с начала войны "попытались атаковать" морской порт Оля в Астраханской области, чтобы "нарушить цепочку поставок зерна и других грузов из России в Иран и другие страны".

"Накануне украинские военные запустили беспилотник самолетного типа PD-2 в направлении порта. Он был сбит возле его правого берега. Разрушения на земле и пострадавших нет. Обломки БПЛА упали в Бахтемир", — пишет SHOT.

Тем временем губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин не комментировал события в порту Оля и возможный подрыв корабля с "Шахедами". В отчете Минобороны РФ сообщается о сбитии 53 украинских БПЛА, но не упоминаются инциденты на Каспии.

Справка: Порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна, оборудования и других целей. Расположен в дельте реки Волга в Лиманском районе Астраханской области. В этом году в порту Оля открыли таможенное окно пропуска через госграницу для приема контейнерных и генеральных грузов, масла и зерна.

Удары по логистике РФ: что известно

Отметим, Фокус писал о порту Оля, который РФ использует для логистики дронов-камикадзе "Шахед". Как выяснило медиа SkyNews, в порт приходят корабли из Ирана и регулярно привозят запчасти для БПЛА и боеприпасы.

Ночью 7 августа дроны атаковали Волгоградскую область России, где под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. На месте поражения поднялся пожар. В местном аэропорту введен план "Ковер".

5 августа дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В результате обстрела пострадала железнодорожная станция Тацинская, которая является частью военной логистики ВС РФ.

23 июля дроны также массированно атаковали Ростовскую область, поразив железную дорогу и еще ряд объектов РФ.