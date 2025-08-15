Привезли компоненти для "Шахедів" та боєприпаси з Ірану: ЗСУ уразили судно РФ у порту "Оля"

Росіяни використовують порт на Каспійському морі як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. У Російській Федерації заявили, що руйнувань і пошкоджень немає.

В Астраханській області Росії було атаковано морський порт "Оля". Українські дрони уразили судно, яке прибуло з Ірану. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"В межах зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту "Оля" (Астраханська область РФ)", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що цей порт росіяни використовують як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

На момент дронової атаки в порту перебувало судно з Ірану, яким до Росії доправили комплектування для "Шахедів" та боєприпаси.

Результати ураження уточнюються.

Відстань порту від Києва — 2000 кілометрів, до Одеси (якщо летіти через море) — 1 400 км, а навпростець через окуповані території — приблизно 900 км.

Як пише російське медіа SHOT, ЗСУ вперше з початку війни "спробували атакувати" морський порт Оля в Астраханській області, щоб "порушити ланцюжок постачання зерна та інших вантажів з Росії до Ірану та інших країн".

"Напередодні українські військові запустили безпілотник літакового типу PD-2 у напрямку порту. Він був збитий біля його правого берега. Руйнування на землі та постраждалих немає. Уламки БпЛА впали в Бахтемір", — пише SHOT.

Тим часом губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін не коментував події у порту Оля та можливий підрив корабля з "Шахедами". У звіті Міноборони РФ повідомляється про збиття 53 українських БпЛА, але не згадуються інциденти на Каспії.

Довідка: Порт Оля використовується для перевантаження металопрокату, зерна, обладнання та інших цілей. Розташований у дельті річки Волга у Лиманському районі Астраханської області. Цього року в порту Оля відкрили митне вікно пропуску через держкордон для прийому контейнерних та генеральних вантажів, олії та зерна.

Удари по логістиці РФ: що відомо

Зазначимо, Фокус писав про порт Оля, який РФ використовує для логістики дронів-камікадзе "Шахед". Як з'ясувало медіа SkyNews, у порт приходять кораблі з Ірану та регулярно привозять запчастини для БпЛА та боєприпаси.

Уночі 7 серпня дрони атакували Волгоградську область Росії, де під ударом опинилася залізнична інфраструктура. На місці ураження здійнялася пожежа. У місцевому аеропорту введено план "Килим".

5 серпня дрони атакували Ростовську область Росії, де під ударом опинилася залізнична інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждала залізнична станція Тацинська, що є частиною військової логістики ЗС РФ.

23 липня дрони також масовано атакували Ростовську область, уразивши залізницю та ще низку об'єктів РФ.