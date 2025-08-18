Забезпечить "нечесну перевагу": у США показали дрон, схожий на "Шахед" (фото)

Американська компанія Griffon Aerospace офіційно оголосила про випуск свого новітнього безпілотного літального апарата MQM-172 Arrowhead.

Зовнішньо дрони MQM-172 Arrowhead нагадують "Шахеди", якими російська армія атакує Україну. Деталі про нові американські БПЛА розкрив менеджер з льотної придатності та керівник програми Griffon Aerospace Деніел Бек в LinkedIn.

MQM-172 Arrowhead Фото: LinkedIn

Повідомляється, що MQM-172 Arrowhead здатен виконувати роль дрона-камікадзе, може використовуватися для збору розвідувальних даних або як приманка для систем протиповітряної оборони ворога.

БПЛА має спеціальний відсік для корисного навантаження, здатний витримувати до 45 кг. Серед інших заявлених характеристик безпілотника — маневрений корпус та надійність. Наразі Griffon Aerospace вже співпрацює з кількома клієнтами.

"Ми раді бачити, як Arrowhead займає своє місце в цій галузі поряд з іншими нашими перевіреними платформами. У Griffon Aerospace ми як і раніше прагнемо надати нашим партнерам "нечесну перевагу". Звертайтеся до нас будь-коли", — написав Бек.

MQM-172 Arrowhead Фото: LinkedIn

Нагадаємо, раніше у США представили недорогий бойовий дрон LUCAS, розроблений компанією SpektreWorks для конкуренції дроном "Шахед".

Фокус також повідомляв, що німецька компанія Quantum Systems, ймовірно, розробляє для Сил оборони України новий безпілотник Sparta, здатний нести на собі FPV-дрони.