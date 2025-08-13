Несе FPV-дрони під крилами: в мережі показали БПЛА Sparta, створений в Україні (відео)
Німецька компанія Quantum Systems, ймовірно, розробляє для Сил оборони України новий безпілотник Sparta, здатний нести на собі FPV-дрони.
Кадри запуску дрона Sparta співзасновник Quantum Systems Флоріан Зайбель опублікував у LinkedIn. На відео можна побачити, що безпілотник злітає із невеликої катапульти.
За словами Зайбеля, ідея створення БПЛА Sparta виникла у квітні, а в липні апарат вже був готовий. Цей дрон повністю електричний, має високу крейсерську швидкість та здатен перебувати у повітрі понад шість годин.
У своєму іншому дописі співзасновник Quantum Systems також оприлюднив фото дрона Sparta з хештегом #madeinUkraine. Окрім того, він розкрив деякі характеристики безпілотника:
- час польоту — 6-8 год;
- загальна злітна вага — 15 кг
- загальна вага FPV-дронів під крилами – 8 кг;
- радіус дії — 200 км.
За даними Hartpunkt, серійне виробництво дрона Sparta може розпочатися вже до кінця 2025 року. При цьому не уточняється, скільки БПЛА планують випустить на першому етапі.Важливо
Портал Defence Express також додав, що Quantum Systems має завод в Україні. Зважаючи на згадані публікації компанії, у виданні припускають, що БПЛА Sparta розробляються, в тому числі для українських військових.
Нагадаємо, дрон українського виробництва "Довбуш Т10" може нести шість менших дронів-камікадзе. Окрім того, він може використовуватись як передова розвідувальна платформа та інструмент для точного удару.
Фокус також повідомляв, що ЗС РФ теж використовують безпілотники-матки, здатні нести на собі FPV-дрони і виконують для них роль ретранслятора. За словами експерта, ці дрони-носії досить уразливі для зенітних дронів і для засобів РЕБ.