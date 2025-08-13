Несе FPV-дрони під крилами: в мережі показали БПЛА Sparta, створений в Україні (відео)

Німецька компанія Quantum Systems, ймовірно, розробляє для Сил оборони України новий безпілотник Sparta, здатний нести на собі FPV-дрони.

Кадри запуску дрона Sparta співзасновник Quantum Systems Флоріан Зайбель опублікував у LinkedIn. На відео можна побачити, що безпілотник злітає із невеликої катапульти.

Випробування БПЛА Sparta

За словами Зайбеля, ідея створення БПЛА Sparta виникла у квітні, а в липні апарат вже був готовий. Цей дрон повністю електричний, має високу крейсерську швидкість та здатен перебувати у повітрі понад шість годин.

У своєму іншому дописі співзасновник Quantum Systems також оприлюднив фото дрона Sparta з хештегом #madeinUkraine. Окрім того, він розкрив деякі характеристики безпілотника:

час польоту — 6-8 год;

загальна злітна вага — 15 кг

загальна вага FPV-дронів під крилами – 8 кг;

радіус дії — 200 км.

За даними Hartpunkt, серійне виробництво дрона Sparta може розпочатися вже до кінця 2025 року. При цьому не уточняється, скільки БПЛА планують випустить на першому етапі.

Важливо

У Китаї створили дрон-матку Jiutian SS-UAV: у Defence Express пояснили, наскільки він небезпечний

Портал Defence Express також додав, що Quantum Systems має завод в Україні. Зважаючи на згадані публікації компанії, у виданні припускають, що БПЛА Sparta розробляються, в тому числі для українських військових.

Нагадаємо, дрон українського виробництва "Довбуш Т10" може нести шість менших дронів-камікадзе. Окрім того, він може використовуватись як передова розвідувальна платформа та інструмент для точного удару.

Фокус також повідомляв, що ЗС РФ теж використовують безпілотники-матки, здатні нести на собі FPV-дрони і виконують для них роль ретранслятора. За словами експерта, ці дрони-носії досить уразливі для зенітних дронів і для засобів РЕБ.