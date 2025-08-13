Несет FPV-дроны под крыльями: в сети показали БПЛА Sparta, созданный в Украине (видео)

Немецкая компания Quantum Systems, вероятно, разрабатывает для Сил обороны Украины новый беспилотник Sparta, способный нести на себе FPV-дроны.

Кадры запуска дрона Sparta соучредитель Quantum Systems Флориан Зайбель опубликовал в LinkedIn. На видео можно увидеть, что беспилотник взлетает с небольшой катапульты.

Испытания БПЛА Sparta

По словам Зайбеля, идея создания БПЛА Sparta возникла в апреле, а в июле аппарат уже был готов. Этот дрон полностью электрический, имеет высокую крейсерскую скорость и способен находиться в воздухе более шести часов.

В своей другой заметке соучредитель Quantum Systems также обнародовал фото дрона Sparta с хэштегом #madeinUkraine. Кроме того, он раскрыл некоторые характеристики беспилотника:

время полета — 6-8 часов;

общий взлетный вес — 15 кг

общий вес FPV-дронов под крыльями — 8 кг;

радиус действия — 200 км.

По данным Hartpunkt, серийное производство дрона Sparta может начаться уже к концу 2025 года. При этом не уточняется, сколько БПЛА планируют выпустит на первом этапе.

Важно

Портал Defence Express также добавил, что Quantum Systems имеет завод в Украине. Учитывая упомянутые публикации компании, в издании предполагают, что БПЛА Sparta разрабатываются, в том числе для украинских военных.

Напомним, дрон украинского производства "Довбуш Т10" может нести шесть меньших дронов-камикадзе. Кроме того, он может использоваться как передовая разведывательная платформа и инструмент для точного удара.

Фокус также сообщал, что ВС РФ тоже используют беспилотники-матки, способные нести на себе FPV-дроны и выполняющие для них роль ретранслятора. По словам эксперта, эти дроны-носители достаточно уязвимы для зенитных дронов и для средств РЭБ.