Обеспечит "нечестное преимущество": в США показали дрон, похожий на "Шахед" (фото)

Американская компания Griffon Aerospace официально объявила о выпуске своего новейшего беспилотного летательного аппарата MQM-172 Arrowhead.

Внешне дроны MQM-172 Arrowhead напоминают "Шахеды", которыми российская армия атакует Украину. Детали о новых американских БПЛА раскрыл менеджер по летной годности и руководитель программы Griffon Aerospace Дэниел Бек в LinkedIn.

MQM-172 Arrowhead Фото: LinkedIn

Сообщается, что MQM-172 Arrowhead способен выполнять роль дрона-камикадзе, может использоваться для сбора разведывательных данных или как приманка для систем противовоздушной обороны врага.

БПЛА имеет специальный отсек для полезной нагрузки, способный выдерживать до 45 кг. Среди других заявленных характеристик беспилотника — маневренный корпус и надежность. Сейчас Griffon Aerospace уже сотрудничает с несколькими клиентами.

"Мы рады видеть, как Arrowhead занимает свое место в этой отрасли наряду с другими нашими проверенными платформами. В Griffon Aerospace мы по-прежнему стремимся предоставить нашим партнерам "нечестное преимущество". Обращайтесь к нам в любое время", — написал Бек.

MQM-172 Arrowhead Фото: LinkedIn

Напомним, ранее в США представили недорогой боевой дрон LUCAS, разработанный компанией SpektreWorks для конкуренции дроном "Шахед".

Фокус также сообщал, что немецкая компания Quantum Systems, вероятно, разрабатывает для Сил обороны Украины новый беспилотник Sparta, способный нести на себе FPV-дроны.