Украинский "шахед" — это просто: почему до сих пор не сделан аналог самого известного дрона РФ

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Спрашивают, почему мы не можем сделать "примитивный шахед" — так я назвал иранские ударные дроны в предыдущем посте.

Почему не можем? — Можем!

На самом деле иранский "шахед" (Shahed 136) — довольно примитивная штука, малоскоростной летательный аппарат, плохо управляемый (потому что летающее крыло), плохо пикирующий (потому что летающее крыло), относительно легко сбивается (если у вас есть чем его сбивать), стартует с помощью пороховых ускорителей (иранцы и россияне так и не смогли создать адекватной катапульты), и вообще как планер с двигателем, как дрон с автопилотом и прочей авионикой ничего интересного не представляет. В киевских гаражах "шахеды" делают на раз-два.

Вопрос в другом — в массовом производстве. К сожалению, у нас вместо одного унифицированного украинского "шахеда" производится десяток похожих моделей разных производителей, потому что у нас рынок, конкуренция и коррупция. Эти "шахеды" имеют очень похожую начинку (электронику) и достаточно похожие характеристики, но из-за того, что их много (разных моделей), наладить массовое серийное производство либо очень сложно, либо невозможно.

И неважно, какой вес боевой части! Забудьте об этом! Стокилограммовая авиационная бомба безопасна на расстоянии 90 метров от эпицентра взрыва. Гораздо важнее долететь до цели, преодолев РЭБ и ПВО, обнаружить цель и попасть в нее. А вот с этим и у "шахедов" непросто, и у нас — тоже. Потому что это сложная задача, гораздо сложнее, чем копирование планера и двигателя. Это сложная электроника, софт, искусственный интеллект, тактика применения. Но "экспертам" этого не докажешь, им важнее мощность боеголовки, которая попадает в пустоту.

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