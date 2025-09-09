Тихий и незаметный: в Израиле создали передовой беспилотник G2 Premium (фото)
Израильская компания Aero-Sentinel представила новый автономный дрон G2 Premium, предназначенный для тактической разведки на близком расстоянии.
Дрон G2 Premium был разработан для скрытого наблюдения в сложных условиях. Сочетание длительного времени полета с почти бесшумной работой позволяет операторам выполнять миссии на малых высотах, оставаясь незамеченными, сообщает Defence Blog.
БПЛА уже прошел масштабные полевые испытания в различных средах. По данным Aero-Sentinel, отзывы пользователей были "преимущественно положительными", а операторы высоко оценили платформу как "исключительно надежную, чрезвычайно тихую и ключевой фактор успешной эксплуатации".
Технические характеристики дрона G2 Premium:
- продолжительность полета — 80 мин;
- размер — 60 см;
- вес — 3,5 кг;
- вес полезной нагрузки — 1 кг;
- максимальная скорость — 12 м/с;
- дальность прямой видимости без антенны — до 7 км;
- дальность прямой видимости с направленной антенной — до 14 км.
Вся система контролируется наземной станцией Sentinel. Благодаря зашифрованным каналам передачи данных AES-256 с радиусом действия 10 километров, консоль обеспечивает безопасную работу в сложных условиях. Компания также работает над внедрением ИИ.
"Сейчас мы интегрируем ускорители искусственного интеллекта, которые значительно улучшат способность оператора обнаруживать цели и быстро замкнуть цикл между датчиком и стрелком", — пояснил директор по маркетингу и технологиям Aero-Sentinel Офир Аврам.Важно
Модульная конструкция G2 Premium позволяет операторам интегрировать разнообразную полезную нагрузку, включая двойную камеру Snunit EO-IR весом 180 граммов, турель Kfir для наблюдения на большие расстояния и компактный карданный подвес Dror для легкого тактического использования.
