Тихий и незаметный: в Израиле создали передовой беспилотник G2 Premium (фото)

Израильская компания Aero-Sentinel представила новый автономный дрон G2 Premium, предназначенный для тактической разведки на близком расстоянии.

Related video

Дрон G2 Premium был разработан для скрытого наблюдения в сложных условиях. Сочетание длительного времени полета с почти бесшумной работой позволяет операторам выполнять миссии на малых высотах, оставаясь незамеченными, сообщает Defence Blog.

БПЛА уже прошел масштабные полевые испытания в различных средах. По данным Aero-Sentinel, отзывы пользователей были "преимущественно положительными", а операторы высоко оценили платформу как "исключительно надежную, чрезвычайно тихую и ключевой фактор успешной эксплуатации".

БПЛА G2 Premium

Технические характеристики дрона G2 Premium:

продолжительность полета — 80 мин;

размер — 60 см;

вес — 3,5 кг;

вес полезной нагрузки — 1 кг;

максимальная скорость — 12 м/с;

дальность прямой видимости без антенны — до 7 км;

дальность прямой видимости с направленной антенной — до 14 км.

Вся система контролируется наземной станцией Sentinel. Благодаря зашифрованным каналам передачи данных AES-256 с радиусом действия 10 километров, консоль обеспечивает безопасную работу в сложных условиях. Компания также работает над внедрением ИИ.

"Сейчас мы интегрируем ускорители искусственного интеллекта, которые значительно улучшат способность оператора обнаруживать цели и быстро замкнуть цикл между датчиком и стрелком", — пояснил директор по маркетингу и технологиям Aero-Sentinel Офир Аврам.

Важно

Можно управлять из тыловой кофейни: в ВСУ показали роботизированный ЗРК "Прометей" (видео)

Модульная конструкция G2 Premium позволяет операторам интегрировать разнообразную полезную нагрузку, включая двойную камеру Snunit EO-IR весом 180 граммов, турель Kfir для наблюдения на большие расстояния и компактный карданный подвес Dror для легкого тактического использования.

Напомним, британско-украинский оборонный стартап Trypillian создает автономный ударный дрон дальнего действия Trypillian SSG.

Фокус также сообщал, что в Украине сбили ударный беспилотник "Шахед", оснащенный необычной системой, похожей на сирену.