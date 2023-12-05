Израиль готовится затопить тоннели Газы морской водой, — СМИ

Действия израильской армии, как сообщают в The Wall Street Journal, угрожают нарушить поставки пресной воды в Газе и повредить инфраструктуру.

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Израиль может затопить тоннели в Газе, чтобы изгнать бойцов ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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ХАМАС атаковал военную базу Израиля, на которой хранится ядерное оружие, – NYT (фото)

Систему больших насосов, по информации издания, уже собрали. Ее могут использовать для затопления морской водой огромной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газы. Эта тактика может уничтожить тоннели и изгнать бойцов из их подземного убежища, а также поставить под угрозу водоснабжение Газы, как считают чиновники из США.

Армия обороны Израиля, как сообщили журналисты, завершила монтаж больших насосов для забора морской воды примерно в одной миле к северу от лагеря беженцев Аль-Шати примерно в середине прошлого месяца. Каждая из по меньшей мере пяти насосов может черпать воду из Средиземного моря и перемещать тысячи кубометров воды в час в туннели, затопляя их в течение нескольких недель.

Согласно отчету, мнения в администрации Джо Байдена не являются едиными в этом вопросе. Некоторые чиновники выразили обеспокоенность относительно израильского плана, а другие поддерживают усилия государства уничтожить тоннели.

Бои в Газе и наступление Израиля

Операция Израиля против ХАМАСа, как сообщили в Financial Times со ссылкой на свои источники, может длиться годы. В начале 2024 года ожидается самая интенсивная фаза наземного наступления. По данным журналистов, израильская стратегия предусматривает, что подразделения ЦАХАЛа, дислоцированные в северной части Газы, совершат рывок вглубь юга окруженного палестинского анклава.

Напомним, по данным СМИ от 1 декабря, израильские спецслужбы готовятся ликвидировать лидеров группировки ХАМАС по всему миру. Отмечается, что ранее Израиль воздерживался от ликвидации боевиков в Катаре, Иране, Ливане, Турции и России, чтобы избежать дипломатических кризисов.