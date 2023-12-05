Ізраїль готується затопити тунелі Гази морською водою, – ЗМІ

Дії ізраїльської армії, як повідомляють у The Wall Street Journal, загрожують порушити постачання прісної води в Газі та пошкодити інфраструктуру.

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Ізраїль може затопити тунелі у Газі аби вигнати бійців ХАМАС. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

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ХАМАС атакував військову базу Ізраїлю, на якій зберігається ядерна зброя, — NYT (фото)

Систему великих помп, за інформацією видання, вже зібрали. Її можуть використати для затоплення морською водою величезної мережі тунелів ХАМАС під сектором Гази. Ця тактика може знищити тунелі та вигнати бійців із їхнього підземного притулку, а також поставити під загрозу водопостачання Гази, як вважають чиновники зі США.

Армія оборони Ізраїлю, як повідомили журналісти, завершила монтаж великих помп для забору морської води приблизно в одній милі на північ від табору біженців Аль-Шаті приблизно в середині минулого місяця. Кожна із щонайменше п’яти помп може черпати воду із Середземного моря та переміщувати тисячі кубометрів води на годину в тунелі, затоплюючи їх протягом кількох тижнів.

Згідно зі звітом, думки в адміністрації Джо Байдена не є єдиними у цьому питанні. Деякі чиновники висловили занепокоєння стосовно ізраїльського плану, а інші підтримують зусилля держави знищити тунелі.

Бої у Газі та наступ Ізраїлю

Операція Ізраїлю проти ХАМАСу, як повідомили у Financial Times із посиланням на свої джерела, може тривати роки. На початку 2024 року очікується найінтенсивніша фаза наземного наступу. За даними журналістів, ізраїльська стратегія передбачає, що підрозділи ЦАХАЛу, дислоковані в північній частині Гази, здійснять ривок углиб півдня оточеного палестинського анклаву.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 1 грудня, ізраїльські спецслужби готуються ліквідувати лідерів угруповання ХАМАС по всьому світу. Зазначається, що раніше Ізраїль утримувався від ліквідації бойовиків у Катарі, Ірані, Лівані, Туреччині та Росії, щоб уникнути дипломатичних криз.