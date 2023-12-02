"Буде дуже довга війна": операція Ізраїлю проти ХАМАСу може тривати понад рік, — ЗМІ

На думку ізраїльського чиновника, на відміну від попередніх військових операцій і воєн, цього разу чіткої "кінцевої точки" не буде.

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Ізраїль планує кампанію проти ХАМАСу, яка триватиме рік або більше. Найінтенсивніша фаза наземного наступу очікується на початку 2024 року, пише Financial Times із посиланням на свої джерела.

За даними журналістів, ізраїльська стратегія передбачає, що підрозділи ЦАХАЛу, дислоковані в північній частині Гази, здійснять ривок углиб півдня обложеного палестинського анклаву.

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Ізраїль відновив бойові дії у секторі Гази та звинуватив ХАМАС у порушенні перемирʼя

У статті йдеться про те, що метою Ізраїлю є ліквідація трьох головних лідерів Хамасу — Ях'ю Сінвара, Мохаммеда Дейфа і Марвана Іссу, а також "вирішальна" військова перемога над 24 батальйонами угруповання і мережею підземних тунелів.

"Це буде дуже довга війна. ... Наразі ми далекі від половини шляху до досягнення наших цілей", — сказав один зі співрозмовників видання.

На думку неназваного ізраїльського чиновника, на відміну від попередніх ізраїльських військових операцій і воєн, цього разу не буде чіткої "кінцевої точки".

Ізраїльські офіційні особи наголошують, що вони мають намір насамперед досягти первісної мети війни — усунути ХАМАС, незалежно від того, що станеться потім і скільки часу це займе.

"Головна відмінність [зараз], якої ХАМАС не розуміє, — у нас є терпіння. Усе змінилося 7 жовтня", — заявило джерело видання.

Повідомляється, що фаза "переходу і стабілізації" війни, яка настане після основної наземної кампанії, покликана підготувати Газу до нового післявоєнного порядку без бойовиків ХАМАСу. За словами інсайдерів, ізраїльський уряд досі відмовлявся обговорювати питання про те, чи зможе Палестинська адміністрація повернути собі контроль над сектором Газа.

Нагадаємо, 25 листопада начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що одразу ж після закінчення перемир'я ізраїльська армія повернеться до атак у секторі Газа для того, щоб ліквідувати ХАМАС і повернути всіх заручників.

За даними ЗМІ від 1 грудня, ізраїльські спецслужби готуються ліквідувати лідерів угруповання ХАМАС по всьому світу. Зазначається, що раніше Ізраїль утримувався від ліквідації бойовиків у Катарі, Лівані, Ірані, Туреччині та Росії, щоб уникнути дипломатичних криз.