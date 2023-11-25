"Моральний обов'язок": Ізраїль не припинить війну, поки не поверне всіх заручників, — ЦАХАЛ

Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що після закінчення перемир'я армія Ізраїлю повернеться до атак по Сектору Газа.

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Після припинення вогню ізраїльські військові негайно повернуться до нанесення ударів по Сектору Газа. Про це 25 листопада заявив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє The Times of Israel.

Він зазначив, що припинення вогню і домовленість про звільнення заручників не відбулися б без тиску ЦАХАЛу на ХАМАС.

"Ми не збираємося, не хочемо і не готові припинити ці зусилля до того, як повернемо всіх заручників... Це наш моральний обов'язок — повернути їх", — заявив начальник штабу ЦАХАЛ.

За словами Халеві, армія Ізраїлю використовує паузу в боях, щоб "вчитися, краще підготуватися, а також трохи відпочити".

Генерал-лейтенант зазначив, що одразу ж після закінчення перемир'я ЦАХАЛ повернемося до атак у Секторі Гази для того, щоб ліквідувати ХАМАС і повернути всіх заручників.

"Ми зобов'язані воювати, а також ризикувати своїми життями, щоб ізраїльтяни могли повернутися і жити в безпеці. У нас є заручники, і ми зробимо все, щоб повернути їх додому", — додав Халеві.

Звільнення заручників

Інформація про ймовірне звільнення заручників з'явилася ще 22 листопада. Тоді зазначалося, що Ізраїль погодився на угоду з ХАМАС для звільнення заручників. Журналісти стверджували, що режим перемир'я триватиме кілька днів, а кожна доба припинення вогню нібито означатиме звільнення ще 10 заручників.

24 листопада перша група ізраїльських заручників на машинах швидкої допомоги попрямувала з Хан-Юніса на півдні сектора Гази до контрольно-пропускного пункту Рафах. Бойовики відпустили 13 ізраїльських жінок і дітей. Це звільнення є першим із чотирьох очікуваних етапів. ХАМАС погодився звільнити близько 50 заручників за чотири дні перемир'я з Ізраїлем — усіх дітей і жінок.

Режим припинення вогню в секторі Гази

Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей, які передбачають звільнення заручників і припинення вогню. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі. Режим тимчасового перемир'я набув чинності о 7 годині ранку 24 листопада. Маджед аль-Ансарі заявив, що "пріоритетом було звільнення жінок і дітей". Кінцева мета в тому, зазначають у катарському МЗС, щоб пауза в бойових діях зрештою закінчилася "тривалим перемир'ям".

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що напередодні перемир'я ЦАХАЛ продовжує битися в Газі. За інформацією журналістів, Армія оборони Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що військові продовжують діяти в секторі та завдають ударів по інфраструктурі угруповання ХАМАС.