"Моральный долг": Израиль не прекратит войну, пока не вернет всех заложников, — ЦАХАЛ

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что по окончании перемирия армия Израиля вернется к атакам по Сектору Газа.

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После прекращения огня израильские военные немедленно вернутся к нанесению ударов по Сектору Газа. Об этом 25 ноября заявил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви, сообщает The Times of Israel.

Он отметил, что прекращение огня и договоренность об освобождении заложников не состоялись бы без давления ЦАХАЛа на ХАМАС.

"Мы не собираемся, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как вернем всех заложников… Это наш моральный долг — вернуть их", — заявил начальник штаба ЦАХАЛ.

По словам Халеви, армия Израиля использует паузу в боях, чтобы "учиться, лучше подготовиться, а также немного отдохнуть".

Генерал-лейтенант отметил, что сразу же по окончании перемирия ЦАХАЛ вернемся к атакам в Секторе Газа для того, чтобы ликвидировать ХАМАС и вернуть всех заложников.

"Мы обязаны воевать, а также рисковать своими жизнями, чтобы израильтяне могли вернуться и жить в безопасности. У нас есть заложники, и мы сделаем все, чтобы вернуть их домой", — добавил Халеви.

Освобождение заложников

Информация о вероятном освобождении заложников появилась еще 22 ноября. Тогда отмечалось, что Израиль согласился на сделку с ХАМАС для освобождения заложников. Журналисты утверждали, что режим перемирия продлится несколько дней, а каждые сутки прекращения огня будут якобы означать освобождение еще 10 заложников.

24 ноября первая группа израильских заложников на машинах скорой помощи направилась из Хан-Юниса на юге сектора Газа к контрольно-пропускному пункту Рафах. Боевики отпустили 13 израильских женщин и детей. Это освобождение является первым из четырех ожидаемых этапов. ХАМАС согласился освободить около 50 заложников за четыре дня перемирия с Израилем — всех детей и женщин.

Режим прекращение огня в сектора Газа

Израиль и ХАМАС достигли договоренностей, которые предусматривают освобождение заложников и прекращение огня. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари. Режим временного перемирия вступил в силу в 7 часов утра 24 ноября. Маджед аль-Ансари заявил, что "приоритетом было освобождение женщин и детей". Конечная цель в том, отмечают в катарском МИД, чтобы пауза в боевых действиях в итоге закончилась "длительным перемирием".

Напомним, 22 ноября сообщалось, что накануне перемирия ЦАХАЛ продолжает сражаться в Газе. По информации журналистов, Армия обороны Израиля ясно дала понять, что военные продолжают действовать в секторе и наносят удары по инфраструктуре группировки ХАМАС.