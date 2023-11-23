Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников: что известно

По данным представителя МИД Катара Маджеда аль-Ансари, о прекращении боевых действий будет объявлено утром пятницы. При этом освобождение пленных состоится лишь после обеда.

Related video

Израиль и ХАМАС достигли договоренностей, которые предусматривают освобождение заложников и прекращение огня. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари, передает The Times of Israel 23 ноября.

Отмечается, что режим временного перемирия вступит в силу в 7 часов утра 24 ноября. При этом, 13 израильских заложников будут отпущены лишь в 16:00 того же дня.

Представитель МИД Катара уже получил список гражданских лиц, которые будут отпущены боевиками ХАМАС. Всего, предварительно, таких будет четыре группы.

Касаемо заложников из других стран, которые также удерживаются террористической группировкой, информации нет. Маджед аль-Ансари заявил, что "приоритетом было освобождение женщин и детей". Также пошла речь о будущем расширении перемирия за счет освобождения большего числа заложников.

Конечная цель в том, отмечают в катарском МИД, чтобы пауза в боевых действиях в итоге закончилась "длительным перемирием". Сколько продлится прекращение огня в этот раз — пока что нет информации.

Информация о вероятном освобождении заложников появилась еще 22 ноября. Тогда отмечалось, что Израиль согласился на сделку с ХАМАС для освобождения заложников. Журналисты утверждали, что режим перемирия продлится несколько дней, а каждые сутки прекращения огня будут якобы означать освобождение еще 10 заложников.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что накануне перемирия ЦАХАЛ продолжает сражаться в Газе. По информации журналистов, Армия обороны Израиля ясно дала понять, что военные продолжают действовать в секторе и наносят удары по инфраструктуре группировки ХАМАС.