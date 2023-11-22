400 подземных тоннелей: накануне перемирия ЦАХАЛ продолжает сражаться в Газе, — СМИ (видео)

По информации журналистов, Армия обороны Израиля ясно дала понять, что военные продолжают действовать в секторе и наносят удары по инфраструктуре группировки ХАМАС.

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Армия обороны Израиля обнаружила и уничтожила около 400 подземных тоннелей, построенных и используемых террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщило израильское издание Times of Israel.

По данным израильских военных, боевики ХАМАС создали сеть тоннелей под жилыми домами, социальной инфраструктурой по всему сектору Газа.

"Многие из шахт, ведущих к сети тоннелей, расположены на территории гражданских больниц, школ и домов", — отмечает издание.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что войска элитного инженерно-саперного подразделения "Яхалом" сыграли значительную роль в разрушении подземного города ХАМАС за последний месяц боев. Кроме того, израильские военные обвинили боевиков в использовании палестинского населения в секторе Газа в качестве живого щита, преднамеренно разместив свою террористическую инфраструктуру в гражданской среде.

"Так, в последние дни Израиль обнаружил несколько туннельных шахт внутри и вокруг комплекса больницы Шифа в городе Газа, при чем ХАМАС неоднократно отрицал, что он действует под этим медицинским центром", — уточняют журналисты.

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Во вторник, 21 ноября, военные заявили, что проломили взрывоопасную дверь в конце туннеля ХАМАС, обнаруженного на прошлой неделе под больницей Шифа. В среду, 22 ноября, ЦАХАЛ подтвердил, что ночью бронетанковая резервная бригада "Харель" нанесла удар по инфраструктуре туннеля ХАМАС на севере сектора, из которого несколько дней назад боевики открыли огонь по израильским войскам.

Кроме того, 22 ноября Армия обороны Израиля ясно дала понять, что военные продолжают действовать в секторе Газа, при этом наземные войска сталкиваются с боевиками ХАМАС и наносят удары по инфраструктуре террористической группировки.

"Мы полны решимости идти по этому пути и действительно добиться максимальных результатов. Необходимо ликвидировать ХАМАС — в военном и государственном планах, а также обеспечить безопасность во всем регионе, в общинах и вернуть заложников", — сказал начальник штаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герци Халеви.

Пауза для заложников — что известно

ХАМАС и египетские государственные СМИ сообщили, что так называемая пауза перемирия должна начаться в 10 часов утра в четверг, 23 ноября, а CNN со ссылкой на анонимного израильского чиновника подтвердило эти сроки.

Соглашение, одобренное Кабинетом министров Израиля, включает четырехдневное перемирие, а также освобождение 150 палестинских заключенных в обмен на освобождение 50 израильских заложников в секторе Газа. К перемирию могут быть добавлены дополнительные дни в обмен на освобождение большего числа заложников.

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Израильский чиновник сообщил журналистам 20 ноября, что соглашение предусматривает полную приостановку операций ЦАХАЛа на земле в секторе Газа и прекращение воздушных операций Израиля над этой территорией, за исключением севера, где они ежедневно будут прекращать деятельность дронов только на шесть часов.

За день до ожидаемого начала паузы в боевых действиях ЦАХАЛ продолжает призывать мирных жителей города Джабалия и района Шеджайя в городе Газа, расположенных на севере сектора, двигаться на юг в рамках открытого каждый день гуманитарного коридора.

Между тем, в среду, 22 ноября, утром и днем ​​в приграничных городах Газы несколько раз звучали ракетные сирены.

Когда боевые действия возобновятся после ожидаемого четырехдневного перемирия, ЦАХАЛ дал понять, что не планирует позволять палестинцам вернуться в северную часть сектора Газа, где военные расширят свое наземное наступление на южную часть сектора.

The Times of Israel узнала, что вместо этого ЦАХАЛ планирует направить гражданское население в районы, удаленные от ожидаемого наземного наступления на юге сектора Газа, чтобы уменьшить потери среди гражданского населения. На данный момент ЦАХАЛ объявил небольшой район Аль-Маваси на южном побережье Газы "зоной безопасности" на фоне наземного наступления на севере и авиаударов по всему сектору.

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Напомним, 18 октября ХАМАС объявил о готовности освободить часть заложников в течение часа после прекращения ударов по сектору Газа. Также они заявляли, что часть пленных, вероятно, находится под контролем Исламского джихада.

21 октября стало известно, что боевики отпустили из плена двух гражданок Америки. Их передали Красному Кресту в результате переговоров якобы по "гуманитарным соображениям".