400 підземних тунелів: напередодні перемир'я ЦАХАЛ продовжує битися в Газі, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, Армія оборони Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що військові продовжують діяти в секторі і завдають ударів по інфраструктурі угруповання ХАМАС.

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Армія оборони Ізраїлю виявила і знищила приблизно 400 підземних тунелів, які побудувало і використовувало терористичне угруповання ХАМАС у секторі Гази. Про це повідомило ізраїльське видання Times of Israel.

За даними ізраїльських військових, бойовики ХАМАС створили мережу тунелів під житловими будинками, соціальною інфраструктурою в усьому секторі Гази.

"Багато з шахт, що ведуть до мережі тунелів, розташовані на території цивільних лікарень, шкіл і будинків", — зазначає видання.

У ЦАХАЛ підкреслили, що війська елітного інженерно-саперного підрозділу "Яхалом" відіграли значну роль у руйнуванні підземного міста ХАМАС за останній місяць боїв. Крім того, ізраїльські військові звинуватили бойовиків у використанні палестинського населення в секторі Гази як живого щита, навмисно розмістивши свою терористичну інфраструктуру в цивільному середовищі.

"Так, останніми днями Ізраїль виявив кілька тунельних шахт усередині і навколо комплексу лікарні Шифа в місті Газа, при чому ХАМАС неодноразово заперечував, що він діє під цим медичним центром", — уточнюють журналісти.

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У вівторок, 21 листопада, військові заявили, що проломили вибухонебезпечні двері в кінці тунелю ХАМАС, виявленого минулого тижня під лікарнею Шифа. У середу, 22 листопада, ЦАХАЛ підтвердив, що вночі бронетанкова резервна бригада "Харель" завдала удару по інфраструктурі тунелю ХАМАС на півночі сектора, з якого кілька днів тому бойовики відкрили вогонь по ізраїльських військах.

Крім того, 22 листопада Армія оборони Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що військові продовжують діяти в секторі Гази, при цьому наземні війська стикаються з бойовиками ХАМАС і завдають ударів по інфраструктурі терористичного угруповання.

"Ми сповнені рішучості йти цим шляхом і справді домогтися максимальних результатів. Необхідно ліквідувати ХАМАС — у військовому і державному планах, а також забезпечити безпеку в усьому регіоні, у громадах і повернути заручників", — сказав начальник штабу ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герці Халеві.

Пауза для заручників — що відомо

ХАМАС та єгипетські державні ЗМІ повідомили, що так звана пауза перемир'я має розпочатися о 10-й годині ранку четверга, 23 листопада, а CNN із посиланням на анонімного ізраїльського посадовця підтвердило ці терміни.

Угода, схвалена Кабінетом міністрів Ізраїлю, передбачає чотириденне перемир'я, а також звільнення 150 палестинських ув'язнених в обмін на звільнення 50 ізраїльських заручників у секторі Гази. До перемир'я можуть бути додані додаткові дні в обмін на звільнення більшої кількості заручників.

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Ізраїльський чиновник повідомив журналістам 20 листопада, що угода передбачає повне припинення операцій ЦАХАЛу на землі в секторі Гази та припинення повітряних операцій Ізраїлю над цією територією, за винятком півночі, де вони щодня припинятимуть діяльність дронів лише на шість годин.

За день до очікуваного початку паузи в бойових діях ЦАХАЛ продовжує закликати мирних жителів міста Джабалія і району Шеджайя в місті Газа, розташованих на півночі сектору, рухатися на південь у межах відкритого щодня гуманітарного коридору.

Тим часом, у середу, 22 листопада, вранці та вдень у прикордонних містах Гази кілька разів лунали ракетні сирени.

Коли бойові дії відновляться після очікуваного чотириденного перемир'я, ЦАХАЛ дав зрозуміти, що не планує дозволяти палестинцям повернутися до північної частини сектору Гази, де військові розширять свій наземний наступ на південну частину сектору.

The Times of Israel дізналася, що натомість ЦАХАЛ планує спрямувати цивільне населення в райони, віддалені від очікуваного наземного наступу на півдні сектора Гази, щоб зменшити втрати серед цивільного населення. Наразі ЦАХАЛ оголосив невеликий район Аль-Мавасі на південному узбережжі Гази "зоною безпеки" на тлі наземного наступу на півночі й авіаударів по всьому сектору.

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Нагадаємо, 18 жовтня ХАМАС оголосив про готовність звільнити частину заручників протягом години після припинення ударів по сектору Гази. Також вони заявляли, що частина полонених, імовірно, перебуває під контролем Ісламського джихаду.

21 жовтня стало відомо, що бойовики відпустили з полону двох громадянок Америки. Їх передали Червоному Хресту в результаті переговорів нібито з "гуманітарних міркувань".