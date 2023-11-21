Заручники в обмін на чотири дні перемир'я: Ізраїль планує схвалити угоду з ХАМАС, — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, ізраїльська влада припинить на декілька днів бойові дії та звільнить з в’язниць палестинських жінок і неповнолітніх осіб.

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Ізраїль хоче схвалити угоду та звільнити 50 ізраїльтян, які перебувають у заручниках в Секторі Гази. Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу збере засідання кабінету міністрів ймовірно для схвалення угоди із ХАМАСом. Вона передбачає звільнення з полону бойовиків ізраїльських заручників в обмін на чотири дні перемир’я.

Посилаючись на джерела в ізраїльському уряді видання пише, що угода передбачає в обмін на декілька днів перерви у боях, звільнення з полону бойовиків 50 ізраїльтян, переважно жінок та дітей. Ймовірно що звільнення заручників відбуватиметься групами по 12-13 осіб в день.

Зокрема, зі своєї сторони Ізраїль звільнить палестинських жінок і неповнолітніх із в’язниці, призупинить бойові дії на чотири дні та дозволить ввезення більшої кількості палива в Сектор Гази.

Зазначається, що ізраїльські спецслужби підтримують цю угоду, а прем'єр-міністра Ізраїлю наполягав на тому, щоб угода передбачала можливість звільнення заручників після паузи у бойових діях та зобов’язання ХАМАС ідентифікувати й визначити місцезнаходження заручників, які утримуються іншими терористичними угрупованнями в Секторі Гази.

Окрім того, пауза у бойових дій може бути продовжена ще на один день за кожну групу з 10 ізраїльських заручників, які будуть знайдені та звільнені.

Нагадаємо, 18 жовтня, ХАМАС оголосив про готовність звільнити частину заручників протягом години після припинення ударів по Сектору Гази. Також вони заявляли, що частина полонених ймовірно перебуває під контролем Ісламського джихаду.

21 жовтня стало відомо, що бойовики відпустили з полону двох громадянок Америки. Їх передали Червоному Хресту внаслідок переговорів нібито з "гуманітарних міркувань".