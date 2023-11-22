Война в Газе: Израиль согласился на сделку с ХАМАС для освобождения заложников, — СМИ

По словам журналистов, Израиль прекратить огонь на несколько дней. В канцелярии Нетаньяху заявили, что освобождение каждых 10 заложников будет стоить 1 дню перемирия.

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Правительство Израиля одобрило соглашение с группировкой ХАМАС об освобождении 50 заложников, которые удерживаются в секторе Газа. Об этом пишет издание Times of Israel.

Сообщается, что Израиль прекратить огонь на несколько дней, а также освободит нескольких заключенных палестинских женщин и несовершеннолетних. Кроме того, в Газу будет пропущено больше гуманитарной помощи.

"Правительство Израиля стремится вернуть всех похищенных домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым не менее 50 похищенных – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней, в течение которых в боевых действиях будет затишье", – говорится в заявлении Канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что освобождение каждых десяти заложников приведет к "дополнительному дню передышки".

Однако, в ведомстве также заявили, что ЦАХАЛ и Силы безопасности продолжат войну против террористов ХАМАС, чтобы гарантировать, что Газа больше не будет угрожать Израилю.

По словам журналистов, о других условиях, как то об освобождении палестинцев, в канцелярии Нетаньяху не сообщили.

Напомним, что СМИ сообщали, что поставки снарядов в Украину значительно упали после начала войны в Израиле. По данным журналистов, американское правительство опровергает информацию о сокращении поставок боеприпасов для ВСУ и заявляет, что передача снарядов Израилю не окажет никакого влияния на войну в Украине.