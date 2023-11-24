Уже за 15 хвилин: Ізраїль заявив про порушення режиму перемир'я бойовиками ХАМАС

За інформацією МЗС України, у перший день перемир'я вдалося звільнити із заручників вісім українських громадян.

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Армія оборони Ізраїлю повідомила, що невстановлені палестинські бойовики в секторі Гази порушили припинення вогню, що зароджується, всього через 15 хвилин після початку акції. Про це повідомляє Newsweek.

ЦАХАЛ підтвердив, що ізраїльські військові перехопили ракету, випущену в бік південного Ізраїлю.

"Ракетні сирени пролунали в евакуйованих південних ізраїльських містах Кіссуфім і Ейн-ха-Шлоша рано вранці в п'ятницю, 24 листопада, незабаром після набуття чинності чотириденним припиненням вогню, що дасть змогу здійснити обмін полоненими й доправити гуманітарну допомогу до обложеного та спустошеного сектору Гази", — підкреслює видання.

Речник ЦАХАЛ зазначив, що ракету було випущено о 7:15 ранку за місцевим часом, тобто за 15 хвилин після набуття чинності режимом припинення вогню, який у ЦАХАЛ називають "оперативною паузою".

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"Поки незрозуміло, яке угруповання відповідальне за ймовірний запуск ракети, хоча раніше ЦАХАЛ заявляв, що ХАМАС відповідальний за будь-які напади із сектору Гази на південь Ізраїлю, оскільки він має вплив на інші місцеві угруповання бойовиків", — уточнює видання.

Newsweek пише, що журналісти спробували зв'язатися з представником ХАМАС через WhatsApp, проте поки що безрезультатно.

Перемир'я в секторі Гази — що воно дасть

П'ятнична пауза в бойових діях настала після кількох тижнів важких переговорів між Ізраїлем, ХАМАС, США, Єгиптом і Катаром.

Перемир'я дасть змогу сотням вантажівок із гуманітарною допомогою в'їхати в сектор Газа через контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом. Однак надій на швидке припинення бойових дій мало.

Крім того, ХАМАС відпустив першу групу заручників, заявив ізраїльський чиновник. За даними Times of Israel, терористи звільнили 13 осіб — жінок і дітей. Їх уже передано Червоному Хресту на прикордонному КПП із Єгиптом.

Також у МЗС України повідомили, що в день перемир'я із сектора Гази вдалося евакуювати вісім українських громадян.

У п'ятницю вранці, 24 листопада, газета The Times of Israel оголосила, що ЦАХАЛ вжив заходів для розгону заворушень, щоб завадити палестинцям повернутися до своїх домівок у північній частині сектору Гази під час паузи в бойових діях.

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Інформація про ймовірне звільнення заручників з'явилася ще 22 листопада. Тоді зазначалося, що Ізраїль погодився на угоду з ХАМАС для звільнення заручників. Журналісти стверджували, що режим перемир'я триватиме кілька днів, а кожна доба припинення вогню нібито означатиме звільнення ще 10 заручників.

Звільнені заручники являють собою лише невелику групу з приблизно 240 осіб, утримуваних терористами Гази з 7 жовтня. Ізраїль має намір звільнити 150 палестинських в'язнів, затриманих за терористичні злочини, усіх жінок і неповнолітніх, в обмін на 50 ізраїльтян. Сьогодні Ізраїль звільнить 39 осіб в обмін на повернення перших 13 ізраїльтян.