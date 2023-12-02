"Будет очень долгая война": операция Израиля против ХАМАСа может длиться больше года, – СМИ

По мнению израильского чиновника, в отличие от предыдущих военных операций и войн, в этот раз четкой "конечной точки" не будет.

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Израиль планирует кампанию против ХАМАСа, которая продлится год или больше. Наиболее интенсивная фаза наземного наступления ожидается в начале 2024 года, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, израильская стратегия предполагает, что подразделения ЦАХАЛ, дислоцированные в северной части Газы, совершат рывок вглубь юга осажденного палестинского анклава.

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Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и обвинил ХАМАС в нарушении перемирия

В статье говорится, что целью Израиля является ликвидация трех главных лидеров Хамаса — Яхью Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссу, а также "решающая" военная победа над 24 батальонами группировки и сетью подземных туннелей.

"Это будет очень долгая война. . . В настоящее время мы далеки от половины пути к достижению наших целей", — сказал один из собеседников издания.

По мнению неназванного израильского чиновника, в отличие от предыдущих израильских военных операций и войн, в этот раз не будет четкой "конечной точки".

Израильские официальные лица отмечают, что они намерены в первую очередь достичь первоначальной цели войны – устранить ХАМАС, независимо от того, что произойдет потом и сколько времени это займет.

"Главное отличие [сейчас], которого ХАМАС не понимает, — у нас есть терпение. Все изменилось 7 октября", — заявил источник издания.

Сообщается, что фаза "перехода и стабилизации" войны, которая последует за основной наземной кампанией, призвана подготовить Газу к новому послевоенному порядку без боевиков ХАМАСа. По словам инсайдеров, израильское правительство до сих пор отказывалось обсуждать вопрос о том, сможет ли Палестинская администрация вернуть себе контроль над сектором Газа.

Напомним, 25 ноября начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что сразу же по окончании перемирия израильская армия вернется к атакам в секторе Газа для того, чтобы ликвидировать ХАМАС и вернуть всех заложников.

По данным СМИ от 1 декабря, израильские спецслужбы готовятся ликвидировать лидеров группировки ХАМАС по всему миру. Отмечается, что ранее Израиль воздерживался от ликвидации боевиков в Катаре, Ливане, Иране, Турции и России во избежание дипломатических кризисов.