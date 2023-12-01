Достанут всюду: Израиль начинает кампанию охоты на лидеров ХАМАС по всему миру

Чиновники сообщили журналистам, что теперь не стоит вопрос, стоит ли ликвидировать лидеров группировки. Теперь стоит вопрос, как это сделать, и где.

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Израильские спецслужбы готовятся ликвидировать лидеров группировки ХАМАС по всему миру. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По приказу премьер-министра Беньямина Нетаньяху ведущие службы Израиля будут работать над тем, чтобы ликвидировать лидеров ХАМАС, которые проживают на территории Ливана, Турции и Катара. В последние десятилетиями находится политический офис ХАМАС. Кампания ликвидации будет продолжением израильских спецопераций, которые позволили ликвидировать боевиков в Бейруте, лидера ХАМАС в Дубае, лидера Хезболлы в Сирии и ученого-ядерщика в Иране.

Отмечается, что Израиль воздерживался от ликвидации боевиков в Катаре, Ливане, Иране, Турции и России во избежание дипломатических кризисов. Эти страны предоставляли определенную защиту ХАМАС.

"Я дал указание Моссаду действовать против руководителей ХАМАС, где бы они ни были", — сказал Нетаньяху во время общенационального обращения 22 ноября.

Обычно Израиль держит подобные планы в тишине. Однако лидеры страны прямо заявили о своих намерениях после нападения 7 октября. Израиль уже работает над тем, чтобы захватить или убить лидеров ХАМАС в секторе Газа. Чиновники сказали, что теперь вопрос не стоит, стоит ли ликвидировать лидеров группировки, а в том, где и каким образом. Также рассматривается вариант того, можно ли принудительно выслать боевиков ХАМАС низкого ранга из Газы, чтобы уменьшить боевые действия.

Сейчас идет планирование, каким образом будут осуществляться операции. Израильские спецслужбы начали кампанию по ликвидации своих врагов после Олимпиады в Мюнхене 1972 года, когда погибло 11 израильских спортсменов от рук палестинцев.

Напомним, Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа из-за нарушений со стороны ХАМАС.

30 ноября СМИ писали, что США потребовали от Турции прекратить поддержку ХАМАС и РФ.