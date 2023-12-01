Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и обвинил ХАМАС в нарушении перемирия

По информации местных СМИ, ракеты из сектора Газа выпустили около 7 утра по местному времени в сторону южной общины Холит. "Железный купол" для перехвата не использовался.

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Израильская армия (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом в пятницу, 1 декабря, заявили в ЦАХАЛ.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, обстрелял израильскую территорию", — говорится в сообщении.

Поэтому, после семидневного перемирия израильские войска приняли решение о возобновлении боевых действий на территории сектора Газа, против террористической организации ХАМАС.

По информации The Times of Israel, ракеты из Газы выпустили около 7 утра по местному времени в сторону южной общины Холит.

Как отмечают в СМИ, "Железный купол" не использовался для перехвата, поскольку ракеты попали в безлюдную местность. До этого, около 6 утра, было еще несколько пусков ракет.

Режим прекращения огня в секторе Газа

Напомним, Израиль и ХАМАС достигли договоренностей, которые предусматривают освобождение заложников и прекращение огня. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари. Режим временного перемирия вступил в силу в 7 часов утра 24 ноября. Маджед аль-Ансари заявил, что "приоритетом было освобождение женщин и детей". Конечная цель в том, отмечают в катарском МИД, чтобы пауза в боевых действиях в конце концов закончилась "длительным перемирием".

Информация о вероятном освобождении заложников появилась еще 22 ноября. Тогда отмечалось, что Израиль согласился на соглашение с ХАМАС для освобождения заложников. Журналисты утверждали, что режим перемирия продлится несколько дней, а каждые сутки прекращения огня якобы будут означать освобождение еще 10 заложников.

Напомним, 26 ноября 9-летняя израильская 9-летняя девушка Эмили Хэнд вернулась домой из плена боевиков ХАМАС. Ее считали погибшей.