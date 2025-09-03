"Искадерами" по полигонам: как ВСУ будут прятать бойцов под землей от ударов РФ, — Сырский

Командование Вооруженных сил Украины отреагировало на удары по полигонам, по которым прилетают баллистические ракеты Российской Федерации после данных, полученных от разведдронов. Выяснилось, что для защиты бойцов строят подземные бункеры для проживания и укрепленные ходы для пребывания на стрельбищах.

Военнослужащих, которые проходят 51-дневную базовую общевойсковую подготовку, пытаются защитить от атак дронов и ракет ВС РФ, написал на Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Отмечается, что летом 2025 года активизировали процесс строительства защитных сооружений на полигонах и в учебных центрах.

Командующий ВСУ сообщил, что есть учебные центры, в которых 100% бойцов постоянно находится в подземных зданиях. Для защиты возводят специальные бункеры, в которых живут во время обучения, и укрепленные ходы на полигонах. Сырский также выслушал доклады о том, как руководители центров налаживают работу системы ПВО: о средствах обнаружения угроз и прикрытия с воздуха.

"По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", — написал Сырский.

Удары по полигонам — детали

Фокус писал об ударах РФ по полигонам и учебным центрам — о прилетах баллистических ракет "Искандер", которые произошли после появления российских разведывательных дронов. Один из таких инцидентов произошел в июле 2025 года, сообщило медиа The New York Times. Как заявили собеседники журналистов, россияне атаковали центр подготовки иностранных легионеров: около 100 человек получили ранения. Также указывается, что около 10 легионеров погибли, говорится в статье.

Еще один удар по полигону состоялся 12 августа, подтвердили в Сухопутных войсках. Точка удара — учебный центр в Черниговской области. Как заявило командование, почти все бойцы находились в укрытии, но все же погиб один человек. Указывается, что россияне запустили ракету "Искандер-М"/KN-23".

В июне 2025 года — удар "Искандеров" по полигону в Полтавской области. Командование Сухопутных войск заявило, что получили тяжелые ранения двое бойцов и их не удалось спасти.

Напоминаем, в августе Фокус собрал информацию об ударах "Искандеров" по полигонам и выслушал мнения экспертов по этой проблеме.