"Іскадерами" по полігонах: як ЗСУ ховатимуть бійців під землею від ударів РФ, — Сирський

Командування Збройних сил України відреагувало на удари по полігонах, по яких прилітають балістичні ракети Російської Федерації після даних, отриманих від розвіддронів. З'ясувалось, що для захисту бійців будують підземні бункери для проживання та укріпленні ходи для перебування на стрільбищах.

Related video

Військовослужбовців, які проходять 51-денну базову загальновійськову підготовку, намагаються захистити від атак дронів та ракет ЗС РФ, написав на Facebook головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наголошується, що влітку 2025 року активізували процес будівництва захисних споруд на полігонах та у навчальних центрах.

Командувач ЗСУ повідомив, що є навчальні центри, у яких 100% бійців постійно перебувають у підземних будівлях. Для захисту зводять спеціальні бункери, в яких живуть під час навчання, та укріплені ходи на полігонах. Сирський також вислухав доповіді про те, як керівники центрів налагоджують роботу системи ППО: про засоби виявлення загроз та прикриття з повітря.

"За підсумками наради поставив завдання для вирішення проблемних питань. Наголосив на потребі сконцентрувати зусилля, щоб завершити облаштування підземних укриттів у навчальних центрах у максимально короткі терміни", — написав Сирський.

Удари по полігонах — Сирський про бункери для бійців на БЗВП Фото: Скриншот

Удари по полігонах — деталі

Фокус писав про удари РФ по полігонах та навчальних центрах — про прильоти балістичних ракет "Іскандер", які відбулись після появи російських розвідувальних дронів. Один з таких інцидентів стався у липні 2025 року, повідомило медіа The New York Times. Як заявили співрозмовники журналістів, росіяни атакували центр підготовки іноземних легіонерів: майже 100 людей отримали поранення. Також вказується, що приблизно 10 легіонерів загинуло, ідеться у статті.

Ще один удар по полігону відбувся 12 серпня, підтвердили у Сухопутних військах. Точка удару — навчальний центр у Чернігівській області. Як заявило командування, майже усі бійці перебували в укритті, але все ж загинула одна людина. Вказується, що росіяни запустили ракету "Искандер-М"/KN-23".

У червні 2025 року — удар "Іскандерів" по полігону у Полтавській області. Командування Сухопутних військ заявило, що отримали важкі поранення двоє бійців і їх не вдалось врятувати.

Нагадуємо, у серпні Фокус зібрав інформацію про удари "Іскандерів" по полігонах і вислухав думки експертів щодо цієї проблеми.