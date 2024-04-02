Поражение, но не разгром: что на самом деле случилось под Авдеевкой — и что будет дальше

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Во-первых, спасибо всем нашим рексам, которые защищают авдеевское направление и не дали оккупантам продвинуться дальше в сторону Карловки-Курахово-Покровска во время этой наступательной кампании врага.

Активная фаза всей операции проходила в 2 этапа:

конец сентября — конец декабря;

середина января — середина марта.

Первая фаза

Во время первой фазы враг вел бои по советским методичкам и придерживался канонов советского мышления оперативно-тактической мысли.

Речь шла о том, что враг будет быстрым движением с обоих флангов смыкать клещи и возьмет наш гарнизон в окружение. После примерно 8-ми неудачных попыток "блицкрига" и тяжелых потерь, оккупанты перешли к постепенному продвижению.

Но в обоих случаях, общее мнение не изменилось. Они планировали:

Движением из дирекции Водяное-Опытное продвигаться к Северному-Тоненькому, а со стороны Красногоровки — на Степное и Бердычи. После запланированного успеха по обоим направлениям, они планировали выйти навстречу группировкам в Орловке.

Это была попытка организовать что-то вроде "Малого Сатурна".

К концу декабря они поняли бесперспективность этих действий имеющимися силами и средствами и пошли на "оперативную передышку", пополняя группировку. Главным "перевалочным пунктом" стала Новоселовка 2-я.

II фаза

Второй этап начался примерно 10 января с накопления оккупантов в Спартаке, Каменке и Красногоровке. Это были три разные группировки, перед которыми стояли разные задачи.

Из того, что было дальше, очевидно, что российское командование отошло от шаблонов советской школы и даже проявило креатив.

Был коренным образом изменен подход к дальнейшему видению всей операции и выбору оперативно-тактических методов планирования и ведения боя.

Первыми во II фазе в бой вступили те, кто накапливался в Спартаке и Красногоровке. Они двинулись по следующим дирекциям:

Северо-восточные окраины Спартака-Царская Охота-ул. Соборная (Авдеевка). Красногоровка-Степовое и Красногоровка-Веселое — очистные сооружения.

Как только первая группировка зашла в тыл защитникам "Царской охоты" (да-да, та пресловутая труба), а вторая захватила очистные сооружения южнее Красногоровки, в бой ввели третью группировку. Ключевую.

Их задача состояла в том, чтобы быстрым движением дойти до Авдеевского карьера (северная часть), откуда затем так же быстро осуществить РАЗРЕЗАЮЩИЙ удар в сторону ресторана "Бревно" и пожарной части.

И это им, к сожалению, удалось. Наш гарнизон был разделен на 2 части, а также был перерезан логистический путь из Ласточкино.

То есть, они изолировали районы обороны на Коксохиме и центрально-западную часть города.

После чего был захвачен "Зенит", а наш гарнизон из центра города ушел в микрорайон "Химик". В то время путь к Северному плотно простреливался и его использование было почти невозможным.

Гарнизон на АКХЗ находился в чуть лучшем положении, но оккупанты нарастили интенсивность применения КАБов (в основном КАБ-1500) по заводу. Наши ключевые позиции там были разрушены.

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Именно из-за совокупности этих событий в обеих частях Авдеевки, на помощь пришла "пожарная команда" в виде 3 ОШБр, которая смогла временно разблокировать пути отхода обоих гарнизонов и обеспечить их выход. Не все прошло хорошо, и выйти удалось не всем. Но были сохранены жизни и здоровье подавляющего большинства авдеевского гарнизона.

Все дальнейшие события были уже следствием потери Авдеевки.

Сейчас нашему войску удалось выровнять фронт по р. Дурная и все еще удается держать западную часть Бердычей.

Почему так случилось?

Я уже как-то говорил, что мы платили за ошибки годичной давности.

Зимой-весной 2023 года в результате серии ошибок и мощного давления врага были потеряны Красногоровка, Каменка, Опытное и Водяное. Вокруг Авдеевки сформировались клещи с обоих флангов. Было только вопросом времени, когда враг начнет здесь наступательную операцию.

Сказать, что с этим ничего не пытались делать — не могу. Потому что в начале сентября 2023 года наши воины пытались отбить Опытное. Враг в то время уже накапливался в Спартаке, Яковлевке, Красногоровке, Каменке, Веселом и Новоселовке 2-й. Решение попытаться отбить Опытное было принято слишком поздно.

Кроме того, наша операция в Запорожской области летом повлияла на количество доступных резервов "под рукой".

Первые мощные атаки отбивались вообще имеющимися силами в самой Авдеевке, без привлечения резервов. Только ближе к началу ноября проблема начала частично решаться, хотя не до конца.

Но снова было поздно. Враг на тот момент смог захватить ключевые рубежи для дальнейшего продолжения операции.

Все это время главной проблемой было отсутствие нормального и стабильного доукомплектования боевых бригад свежими подразделениями. Остро не хватало людей и техники. А потом — еще и боеприпасов.

110, 59, 53 и Отдельная Президентская бригады стояли на направлении дольше всех. Все — без ротаций. А некоторые до Авдоса успели побывать и в других горячих точках. Также без передышки.

Но.

Несмотря на все вышесказанное, я считаю, что наше войско совершило чудо!

Итоги нашей обороны — это реально достижения наших воинов, ведь враг задействовал такие силы, которых бы хватило, чтобы захватить страну размером с Бельгию.

А здесь — максимальное продвижение врага составило до 13 км (от Каменки и до захваченной территории западнее Тоненького). За 5,5 месяцев тяжелых боев. Более 100 тысяч о/с у оккупантов на пике.

Враг не подобрался к Курахово или Карловке. Поэтому перешел к тактике терроризма, выпуская десятки КАБов по гражданской инфраструктуре в этих городах.

Что дальше?

Я думаю, что сейчас бои все же приобретут более позиционный характер, поскольку и боеспособность врага, и рельеф местности с нашей стороны, не позволяет без существенного пополнения врагом подразделений продолжать оперативно-тактическую операцию.

Бои там уже сводятся к тактическому уровню.

Но время покажет.

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